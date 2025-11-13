Los universitarios becados se gradúan antes y obtienen mejores calificaciones

Uno de cada tres universitarios de la Región estudia con beca. Los beneficiarios de esas ayudas para el pago de las tasas de ... matrículas, que se asocian al nivel de renta y a sus calificaciones, proceden de familias con menor nivel educativo, son más jóvenes y hay una mayor proporción de mujeres, algo que podría estar vinculado al mayor abandono educativo temprano entre los varones. Son algunas de las conclusiones del estudio descriptivo sobre beneficiarios de las becas universitarias en España y cómo avanzan a lo largo de su carrera universitaria elaborado por el 'think tank' Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, que destaca el mejor desempeño de los universitarios que reciben becas, aunque con matices.

El primer curso de carrera, los estudiantes con peores notas de acceso concentran más becarios, mientras en los siguientes su proporción se reduce, y aumentan los beneficiarios de ayudas entre quienes tienen mejor rendimiento: un 42% del alumnado con menor nota está becado en primero, frente al 27% en cursos posteriores. «Se detecta un fuerte proceso de recomposición del alumnado con beca a medida que avanza la trayectoria académica. Esto se debe a un mayor abandono universitario, y, especialmente, a una probabilidad superior de perder la beca por parte del alumnado de menor rendimiento previo».

Correlación entre el porcentaje de estudiantes con beca y el PIB per cápita de la CC AA Becarios (%) 15 35 25 10 45 30 20 40 18.000 Islas Canarias Andalucía 21.000 Extremadura Región de Murcia Castilla- La Mancha Valencia 24.000 Asturias Galicia Cantabria Castilla y León PIB per cápita (€) Baleares 27.000 La Rioja Aragón 30.000 Cataluña Navarra 33.000 Madrid 36.000 r= - 0,89 Fuente: Esade Correlación entre el porcentaje de estudiantes con beca y el PIB per cápita de la CC AA Becarios (%) 15 35 25 10 45 30 20 40 18.000 Islas Canarias Andalucía 21.000 Extremadura Región de Murcia Castilla- La Mancha Valencia Asturias 24.000 Galicia Cantabria Castilla y León Baleares PIB per cápita (€) 27.000 La Rioja Aragón 30.000 Cataluña Navarra 33.000 Madrid 36.000 r= - 0,89 Fuente: Esade Correlación entre el porcentaje de estudiantes con beca y el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma 45 Extremadura Islas Canarias 40 Castilla-La Mancha 35 Andalucía Galicia Becarios (%) Valencia Región de Murcia La Rioja 30 Cantabria Castilla y León Asturias 25 Baleares Aragón 20 Madrid Cataluña r= - 0,89 15 Navarra 10 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 PIB per cápita (€) Fuente: Esade

Entre los becarios con menor nota de acceso, un 61% pierde la beca en primero (hasta el 80% en los casos de carreras más complejas, como las ingenierías y Arquitectura), frente al 25% entre los de mejor rendimiento. La causa principal es no superar los requisitos mínimos académicos exigidos, que van desde el 65% mínimo de créditos superados en Ciencias hasta el 90% en Ciencias Sociales.

En resultados brutos, los becarios presentan menor abandono académico, más asignaturas aprobadas, y se gradúan antes. Sin embargo, puntualizan los autores del estudio, al ajustar por perfil sociodemográfico, acceso y elección de estudios, «los análisis estadísticos muestran que estas diferencias se atenúan».

La menor tasa de abandono se explica casi en su totalidad (99%) por diferencias en características, acceso y elecciones educativas. La ventaja en graduación a tiempo y nota media también se reduce al ajustar por estas variables, aunque sigue siendo un 30,7% y un 2% superior, respectivamente. El análisis va más allá de ese resultado grueso, y apunta que los becarios, especialmente aquellos con beca alta, tiendan a concentrarse progresivamente en los deciles superiores de rendimiento previo a medida que avanzan en los estudios, «lo que sugiere un proceso de selección positiva».

Ingresos familiares

Las becas universitarias se conceden en función de la situación económica de las familias, medida principalmente a través del nivel de ingresos del año fiscal anterior a la solicitud. Para poder acceder a la beca, el ingreso familiar debe situarse por debajo de ciertos umbrales establecidos, además de cumplir con otros requisitos vinculados al tamaño del hogar, como el patrimonio familiar. Mientras que a los estudiantes que acceden por primera vez a un grado se les concede la beca de forma automática si cumplen los criterios económicos, en los cursos sucesivos deben acreditar un rendimiento académico mínimo. Este se calcula como el porcentaje de créditos superados en el curso anterior y varía en función del área de conocimiento en la que el estudiante esté matriculado. Por ejemplo, un estudiante de Ciencias debe haber superado al menos el 65% de los créditos matriculados, mientras que uno de Ciencias Sociales debe haber aprobado el 90%.

La proporción de estudiantes con beca universitaria varía considerablemente entre comunidades autónomas. La Región se encuentra en la media, con un 32% de becados. Alrededor del 40% de los estudiantes en Extremadura y Canarias reciben beca, mientras que en comunidades como Navarra y Cataluña, ese porcentaje es menos de la mitad. La disparidad se explica, detallan los autores, por las diferencias en los niveles de ingresos de la población residente en cada comunidad. De hecho, existe una correlación casi perfecta entre el PIB per cápita de las comunidades y el porcentaje de estudiantes becarios: a mayor renta per cápita, menor proporción de becarios, aunque en el caso de la Región hay margen de mejora. Los últimos datos aportados al Claustro por el Defensor del Universitario de la UMU revelan que el curso 2022-2023 los beneficiarios de beca disminuyeron en un millar: si el curso anterior tuvieron ayuda 10.385 estudiantes, en el que comenzó en 2022 fueron 9.437. En la UPCT, en el curso 2023-2024 se solicitaron 2.206 becas y se concedieron 1.192.