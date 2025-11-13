La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de alumnos universitarios de la UMU en La Merced de Murcia. Nacho García/ AGM

Los universitarios becados se gradúan antes y obtienen mejores calificaciones

Un tercio de los alumnos de la UMU, la UPCT y la UCAM estudian con ayuda económica, una tasa por debajo de la que correspondería de acuerdo al PIB regional

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:47

Uno de cada tres universitarios de la Región estudia con beca. Los beneficiarios de esas ayudas para el pago de las tasas de ... matrículas, que se asocian al nivel de renta y a sus calificaciones, proceden de familias con menor nivel educativo, son más jóvenes y hay una mayor proporción de mujeres, algo que podría estar vinculado al mayor abandono educativo temprano entre los varones. Son algunas de las conclusiones del estudio descriptivo sobre beneficiarios de las becas universitarias en España y cómo avanzan a lo largo de su carrera universitaria elaborado por el 'think tank' Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, que destaca el mejor desempeño de los universitarios que reciben becas, aunque con matices.

