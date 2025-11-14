Alumnos de Arquitectura de la UPCT podrán cursar una doble titulación en Buenos Aires El acuerdo entre la universidad de Belgrano y la Politécnica les dará esta posibilidad, tras cursar tres cuatrimestres en el extranjero

Eva Cavas Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:41

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) podrán cursar una doble titulación en Arquitectura con la universidad argentina de Belgrano a partir del próximo curso. Para ello, los alumnos tendrán que realizar cada año una estancia internacional de tres cuatrimestres para conseguir conjuntamente el título de grado en Fundamentos de Arquitectura de la UPCT y el habilitante en Arquitectura de la universidad bonaerense.

El acuerdo entre la UPCT y la Universidad de Belgrano, que ya ha sido aprobado en Consejo de Gobierno, contempla que cada año podrán cursar estos estudios dos estudiantes.

Los alumnos que sean seleccionados para este programa de doble titulación tendrán que completar un total de 90 créditos, que equivalen a la carga lectiva correspondiente a tres cuatrimestres, incluida la realización del trabajo final de estudios, que será cotutorizado por profesores de ambas universidades.

En la actualidad, la Escuela de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la UPCT cuenta con dos estudiantes argentinos cursando el grado en Fundamentos de Arquitectura, algunos de ellos procedentes del propio barrio de Belgrano, en Buenos Aires, que podrían beneficiarse de este acuerdo para conseguir el título que habilita para ejercer la profesión de arquitecto en su país.

La ETSAE mantiene buenas relaciones con otras universidades argentinas, como la Nacional de Córdoba, cuyos estudiantes han realizado visitas a la UPCT y volverán a conocer sus instalaciones este curso.

Jornada de Innovación docente

Profesores de toda España han convertido la Escuela de Arquitectura y Edificación de la UPCT en lo que el vicerrector Manuel Ródenas ha calificado como «un laboratorio de pensamiento pedagógico», gracias a la decimotercera edición de las Jornadas de Innovación Docente que se celebran este jueves y viernes.

A lo largo de estos dos días el programa diseñado incluye sesiones dedicadas a temas como la integración curricular, la ética y la diversidad en la enseñanza o la evaluación de la innovación docente, sin olvidar el intercambio de experiencias entre profesorado y estudiantes de diferentes escuelas y lugares.

El encuentro de profesores de Arquitectura en la UPCT coincide con la reunión de una treintena de delegados de estudiantes de esta misma materia llegados de todo el país.