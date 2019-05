La UCAM quiere poner Medicina en octubre en Cartagena tras lograr por segunda vez permiso estatal Grupos de alumnos pasean por el patio del Campus de Los Dolores de la Universidad Católica San Antonio. / pablo sánchez / agm La Universidad Católica pedirá en breve al Consejo Interuniversitario que autorice los estudios y 60 alumnos hagan prácticas en el Hospital Santa Lucía ANTONIO LÓPEZ Viernes, 10 mayo 2019, 04:53

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) vuelve a la carga para conseguir implantar en su Campus de Los Dolores el grado de Medicina a partir de octubre. Como ya logró hace cuatro años, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo dependiente del Ministerio de Educación y responsable de visar las nuevas titulaciones en las universidades, le ha dado un visto bueno provisional para implantar el curso que viene esos estudios en la ciudad. La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente tiene ahora la última palabra, que dirá una vez que la autorización sea solicitada por parte de la Universidad Católica. Pero antes, la institución docente tendrá que hacer entrega de toda la documentación cumplimentada por la Aneca.

Lo que pedirá la UCAM a la Comunidad es que los 60 estudiantes que tienen previsto formar cada año, puedan hacer prácticas en el Hospital Santa Lucía, algo que ya hizo en 2015. Entonces la Consejería de Universidades le denegó el permiso. Eso fue antes de que la denominada entonces Consejería de Sanidad regulara las prácticas de los alumnos de las universidades de la Región en los diferentes hospitales de Murcia, Lorca, San Javier y Cartagena.

El presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, mantuvo ayer una reunión con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, con motivo de la visita de las jugadoras y del entrenador del equipo femenino de tenis de mesa UCAM Cartagena, tras conseguir la Liga y la Copa de la Reina. En dicho encuentro hizo ese anuncio.

Regulación de las prácticas

Un portavoz de la Consejería de Universidades indicó que aún no ha recibido petición alguna de la Universidad sobre este asunto y que desconoce si la Aneca se ha pronunciado favorablemente. Aun así, añadió, «cuando recibamos la solicitud será estudiada». «Corresponde a los miembros del Consejo Interuniversitario acreditar que el Campus de Los Dolores cumple con todos los requisitos para impartir este grado», señaló.

También tendrá que decidir si los alumnos que se matriculen pueden formarse en el Santa Lucía, hospital de referencia para prácticas de la UCAM. Esta universidad y la Comunidad firmaron un acuerdo en noviembre de 2016 para reservar también el Santa María del Rosell de Cartagena y el Rafael Méndez de Lorca para los estudiantes de la Católica. Pese a ello, el contencioso sigue vivo y Mendoza no renuncia al uso conjunto de los centros reservados a la UMU, los de Murcia y San Javier.

La intención de Mendoza, explicó tras la reunión, es «potenciar el Campus de Cartagena; que el gobierno del PP de Murcia no frene la implantación del grado; que respete nuestros derechos; y que no lo tumbe como ya hizo hace unos años». Pidió que no se pongan «trabas», para impartir en Los Dolores esos estudios, «porque la ciudad portuaria necesita esta titulación para que crezca universitariamente».

Al respecto, Castejón subrayó que «estamos hablando de una inversión que supondrá riqueza, trabajo y posibilidad para los estudiantes que no puedan desplazarse a otros lugares». Y añadió: «En Cartagena estamos acostumbrados a que todo lo que dependa del Gobierno regional sea una callada o una negativa por respuesta, así que a ver si se animan y dejan de negar inversiones que suponen prosperidad para el municipio».

Fuentes de la institución decente confían en que esta vez sí salga adelante. Si es así culminaría más de un lustro de trabajo y enfrentamientos entre esta universidad y la Comunidad Autónoma.

La implantación de Medicina en Cartagena llega en un momento en que la Universidad ha llevado a cabo una reestructuración de su oferta. A principios de este curso tuvo que dejar a los cartageneros recién graduados en Derecho sin máster de acceso a la abogacía, un curso que es obligatorio desde hace cuatro años para poder ejercer su profesión.

A distancia

Actualmente solo les queda la opción de estudiarlo a distancia, una vez que el Colegio de Abogados y la Universidad Católica de Murcia rescindieron el convenio de colaboración que suscribieron en octubre de 2013 para la impartición de estos estudios. Algo similar ocurrió en el año 2015, cuando la universidad suspendió, por falta de alumnos, el comienzo del curso en el grado doble de Educación Infantil y Primaria.

Actualmente, según la institución docente, hay matriculados 1.200 alumnos en el Campus de Los Dolores. Un 15% de los estudiantes de primer curso son extranjeros y vienen a Cartagena para hacer Enfermería y Fisioterapia, los dos grados con mayor demanda.