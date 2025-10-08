La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de la Catedral vieja en una imagen reciente. Antonio Gil / AGM

El tribunal tumba los recursos contra el concurso de ideas para la Catedral vieja de Cartagena

Inadmiten las alegaciones por venir de particulares y MC avanza que estudiará nuevas vías para impedir que se materialice el proyecto ganador

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:03

Comenta

La vía administrativa ya está agotada. Los recursos contra la resolución del concurso de ideas de la Catedral vieja no han prosperado. Según ha podido ... saber este periódico, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), órgano estatal competente en velar por la legalidad de las licitaciones, ha inadmitido los recursos presentados por el concejal Jesús Giménez Gallo (MC) y el del abogado cartagenero Carlos San Vicente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

