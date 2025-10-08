El tribunal tumba los recursos contra el concurso de ideas para la Catedral vieja de Cartagena

La vía administrativa ya está agotada. Los recursos contra la resolución del concurso de ideas de la Catedral vieja no han prosperado. Según ha podido ... saber este periódico, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), órgano estatal competente en velar por la legalidad de las licitaciones, ha inadmitido los recursos presentados por el concejal Jesús Giménez Gallo (MC) y el del abogado cartagenero Carlos San Vicente.

Ambos se han dado de bruces con una interpretación del tribunal, que considera que ninguno de los dos son sujetos legitimados por la ley para presentar un recurso contra este concurso, que fue convocado por el Ayuntamiento y que del mismo salió ganador el proyecto denominado Spartaria, obra del arquitecto valenciano Carlos Campos.

Giménez Gallo alegaba que la intervención ganadora incumplía el vigente Plan Director por no incorporar a su propuesta una cubierta a dos aguas. Spartaria, por contra, propone una cubierta plana y continua de madera, salpìcada por tragaluces y que no aisla completamente el interior. Por su parte, el abogado Carlos San Vicente señalaba que el proyecto ganador supone un cambio de uso del monumento, de religioso a cultural, que no ha sido informado y aprobados por la Consejería de Cultura.

La resolución del TACRC, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, señala que puede interponer un recurso cualquier persona física o jurídica que considere que ve sus derechos o intereses perjudicados. No obstante, considera que, si bien Giménez Gallo, es concejal del Ayuntamiento no procede admitir su recurso porque no forma parte de la Mesa de Contratación que dio visto bueno a los pliegos del concurso de ideas. Asimismo, le hace saber que si hubiera presentado el recurso, en lugar de como concejal, como portavoz de MC, tampoco se lo hubieran admitido.

En el caso de San Vicente, el tribunal señala que él mismo dice actuar «en defensa de la legalidad y del patrimonio» y que no considera eso legitimación suficiente.

La resolución permite así que se retome el proceso de adjudicación de la condición de ganador del concurso a Carlos Campos en base al veredicto del jurado, que estaba formado por expertos y profesores designados por el Ayuntamiento. Solo cabe ante esta resolución abrir la vía judicial mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses.

Desde MC avanzan a este periódico que renuncian a presentar dicho recurso «que se resolvería en tres años, cuando ya está el daño hecho». En este sentido, señalaron que estudian vías alternativas para evitar que se materialice el proyecto ganador, que consideran indigno por privar a la iglesia de su sentido religioso y la deja como un «apéndice» del Teatro Romano.