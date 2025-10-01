Los trabajadores auxiliares de Navantia denuncian represalias por parte de las empresas

Suspensiones de empleo y sueldo, despidos de personal eventual y coacciones han sido, según los representantes sindicales de los trabajadores de la empresas auxiliares de Navantia ... , las consecuencias negativas que les ha reportado la huelga que mantuvieron durante 31 días.

«Ha habido represalias por habernos estado manifestando, como suspensiones de empleo y sueldo, han echado de repente a personal eventual. Las empresas auxiliares coaccionan a los trabajadores que tienen miedo a perder el trabajo», informó Aleix Roca delegado de UGT. A pesar de esto, y tras la última reunión fallida con la Fremm, los responsables sindicales aseguran que «no sabemos hasta cuándo podremos mantener la paz social si no se ve ningún avance por parte de las empresas y de la patronal».

Cabe recordar que la última oferta que expuso la Fremm fue un plus de 180 euros para oficiales de primera y de 95 para los de segunda y tercera, dejando fuera a todo el personal que no trabaja directamente en la construcción del S-80. «Además querían dividirlo por categorías y, al estar por encima de convenio lo cobrarían las empresas pero los trabajadores no. En Cádiz están por encima tanto por convenio como en pluses y lo perciben ellos. Nosotros queremos lo mismo que siempre: los 33 euros diarios para toda persona que entre al astillero y que lo cobren los operarios de talleres externos que realicen trabajos en exclusividad para el astillero y que no sea ni absorbible ni compensable», afirmó Antonio Conesa.

La paciencia empieza a agotarse ya que consideran que las negociaciones «se están dilatando al máximo. Después de todo lo que llevamos con esto y saben que en Cádiz y Ferrol no es así, qué es lo que pasa con Cartagena. Mientras que en Ferrol un oficial de segunda cobra 27.000 euros más unos 300 euros de plus de astillero y aquí no llega a los 20.509 euros», protesto Conesa.

Los trabajadores se preguntan para qué va a servir «el centro de formación de la Fremm con su propio sector precarizado. Nos tememos que esas personas que se formen allí van a tener que irse fuera para trabajar».

Los operarios auxiliares se quejaron también del hecho de que Navantia los deje fuera de la botadura del submarino y les cambien el horario de trabajo. «No quiere que esa mañana haya nadie de empresas auxiliares y nos hacen o trabajar por la tarde o cogernos un día de vacaciones propio. Ese es el premio que nos dan por dejarnos la vida trabajando aquí. Al menos que nos den un día de compensación o libre», se quejó Conesa.