Torres anuncia que Costas ha iniciado la expropiación que asegura el paso a Cala Morena

El portavoz del grupo municipal socialista, Manolo Torres, afirmó ayer que la Demarcación de Costas de la Región ha iniciado ya los trámites para expropiar el terreno necesario para garantizar el acceso peatonal libre y gratuito a la playa de Cala Morena, en El Portús.

«Nos consta que se han celebrado reuniones entre los propietarios, los vecinos afectados y Costas para tratar de agilizar los trámites y acordar el acceso. No obstante, y ya que ese acuerdo todavía no se ha alcanzado, Costas ha iniciado el expediente de expropiación forzosa para garantizar, en cualquier caso, el paso a la playa que es un espacio público del que puede disfrutar todo el que quiera», aseguró.

Tal y como manifestó Torres, «el objetivo que el PSOE siempre ha compartido con los vecinos y usuarios es la necesidad es facilitar el paso gratuito y seguro a los bañistas» a esta cala de tradición nudista que es un espacio emblemático del litoral cartagenero y que hay que conservar para el uso público.

«No vamos a consentir que la cala se convierta en un espacio privado porque los propietario del camping no permitan el acceso público como existía hasta ahora», añadió el portavoz socialista.

En cualquier caso, tal y como confirmaron ayer los miembros de la Asociación Cala Morena, la concentración prevista para las once de la mañana del próximo domingo, 11 de mayo, se mantiene a la espera de que la tramitación de estas expropiaciones anunciadas por Torres sea oficial. «Hasta el momento no hay nada por escrito. Hace muchos años que se dijo que se iba a actuar sobre el paso de servidumbre y no ha cambiado nada», afirmaron.