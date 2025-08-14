El Taibilla licita la reparación de las piscinas y las pistas deportivas del parque Rafael de la Cerda en Cartagena La Mancomunidad invertirá medio millón en las obras con el objetivo de que las instalaciones puedan ser reabiertas durante el próximo verano

Jesús Nicolás Jueves, 14 de agosto 2025, 00:18 Comenta Compartir

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ya ha dado el primer paso. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica anunció esta semana la licitación del proyecto para rehabilitar la zona recreativa del parque Rafael de la Cerda, en Tentegorra. La entidad presidida por Juan Cascales se comprometió vía protocolo firmado con el Ayuntamiento de Cartagena a reparar y entregar en perfecto estado estas instalaciones que llevan explotando para disfrute de sus empleados durante los últimos 70 años y que fueron cerradas este mismo año después de que un informe del Gobierno central advirtiera que el mantenimiento del recinto por parte del Taibilla era incompatible con su objeto social, es decir, el que abastecer de agua potable a buena parte del sureste peninsular.

El anuncio, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuenta con un presupuesto base de licitación de 538.556,27 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de septiembre. El contrato, que tendrá una duración máxima de tres meses, contempla una actuación integral sobre el edificio de vestuarios, las piscinas 1, 2 y 3 con sus salas de depuración, el césped circundante y las ocho pistas deportivas del recinto. Con la previsión de que puedan surgir imprevistos por el camino, la Mancomunidad tendrá que obrar con especial diligencia si quiere que esta zona del parque de Tentegorra esté reparada y lista para ser entregada al Ayuntamiento para el próximo verano. Esta temporada estival es la primera que los cartageneros no pueden disfrutar de estas instalaciones a las que podían acceder previo pago de una cuota. Para paliar esta pérdida, el Ayuntamiento ha dispuesto por su parte la apertura de la piscina de la Casa de la Juventud ante la escasez de este tipo de instalaciones públicas en el municipio.

El Taibilla sí mantiene abierta la zona ajardinada del parque, la cual sí fue puesta a disposición para su disfrute. El presidente de la entidad, además, anunció, con motivo de una visita del secretario de Estado Hugo Morán, que está desarrollando en paralelo un anteproyecto para resignificar este espacio con una muestra botánica de las especies botánicas que habitan los diferentes espacios bajo dominio de la MCT y un centro de interpretación del agua que complemente la renovación de piscinas e instalaciones deportivas generando un gran pulmón verde para el ocio y disfrute de los cartageneros.

El ámbito de actuación incluye vestuarios, las piscinas con sus instalaciones, el césped y las pistas deportivas

Tal y como reflejan los pliegos volcados en la web de la MCT, el parque Rafael de la Cerda ocupa unos 82.484 metros cuadrados, con cinco piscinas recreativas, laberinto vegetal, pistas deportivas (baloncesto, fútbol, tenis y pádel), área de picnic, cantina fuera de servicio, zonas infantiles y oficinas. El ámbito de actuación del proyecto incluye el edificio de vestuarios, las piscinas con sus salas de instalaciones, el césped circundante y todas las pistas deportivas.

Deficiencias detectadas

Los técnicos del Taibilla que han hecho una evaluación previa y orientativa para la empresa que finalmente ejecute el proyecto detallan que los vestuarios están en buen estado estructural, pero requieren mejoras interiores. Resaltan asimismo que las piscinas presentan un estado aceptable aunque con desperfectos en gresite, rebosaderos y elementos metálicos oxidados en las salas de bombeo. Por su parte, las pistas de pádel están en buen estado, pero otras como las de fútbol y tenis muestran desgaste, fisuras y deformaciones. La acometida eléctrica actual es asimismo insuficiente.

La intervención contempla en este sentido un vallado general para diferenciar áreas recreativas, una sectorización hidráulica y mejoras de saneamiento, además de la reubicación de arquetas. Se actuará sobre el edificio de vestuarios renovando exteriores, interiores y el botiquín, así como sobre el parque acuático mediante trabajos en las salas de depuración.

Asimismo, se rehabilitarán las pistas deportivas. El Taibilla quiere mejorar los accesos y hacer una renovación de superficies en baloncesto, fútbol y tenis, así como un mantenimiento en la pista de pádel. También se colocará un nuevo pavimento de acceso a piscinas y pistas, y se ejecutará un anillo perimetral de canalización. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad y la funcionalidad y estética del conjunto, garantizando su durabilidad y aprovechamiento por los usuarios.

El campo de batalla político que protagonizó el arranque del año

El parque Rafael de la Cerda ha sido durante décadas un espacio emblemático para la ciudad. Fue creado en los años 40 como parte de las obras del depósito de Tentegorra, que abastecer de agua a la ciudad y su comarca. Prácticamente desde sus orígenes ofrece a los visitantes piscinas recreativas, un laberinto vegetal, zonas de picnic y barbacoas, áreas de juego infantil y varias pistas deportivas.

Según los pliegos de licitación, la adjudicación se basará principalmente en el precio (70% de la puntuación), aunque también se valorarán la ampliación del plazo de garantía, la calidad técnica de la actuación, el programa de trabajo y las propuestas medioambientales. Las aperturas de las ofertas administrativa, técnica y económica se realizarán los días 11, 18 de septiembre y 2 de octubre, respectivamente, en la sede de la MCT en Cartagena.

El cierre de las instalaciones deportivas suscitó gran polémica a nivel político en el Ayuntamiento. Se sucedieron a principios de este año multitud de choques, especialmente entre socialistas y populares. Estos últimos recriminaban a los primeros que estuvieran tras el cierre. La cosa no se encauzó hasta que la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ofreció a tomar posesión de las instalaciones si estas eran previamente reparadas y con el fin de evitar su desmantelamiento.

Por su parte, desde MC han venido haciendo bandera de la reapertura a ultranza. Los cartageneristas consideran que la decisión del cierre fue unilateral y política con el fin de perjudicar a los ciudadanos. Tras alertar de su posible cierre, han hecho bandera de que las piscinas están en buen estado para ser abiertas este mismo verano. Muy al contrario de lo que sostiene la Mancomunidad, que asegura que los vasos se ven recurrentemente afectados por roturas fruto de la inestabilidad del terreno sobre el que se asientan.