El Supremo avala la declaración de suelo contaminado para El Hondón, en Cartagena

La empresa Ercros se ha llevado esta semana un nuevo varapalo judicial en su intento por eludir la descontaminación de los terrenos de El Hondón ... . La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación que la compañía química presentó en noviembre del pasado año contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que respaldaba la declaración de suelo contaminado de El Hondón, que había sido previamente acordada por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma en el año 2019.

El Tribunal Supremo argumenta su decisión de inadmitir a trámite el recurso, entre otras cuestiones, en «no justificar que algunas de las infracciones imputadas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir». Alude también a los términos en los que se preparó el recurso por «la carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia».

En relación a esto, en el momento de presentar el recurso, la compañía defendió que la sentencia que impugnaba iba en contra de la legislación y que, «en caso de consolidarse, alteraría el régimen jurídico de los suelos contaminados». Lo que afectaría a muchos otros terrenos industriales por todo el país.

Según lo expuesto por la empresa, el Ayuntamiento de Cartagena adquirió la mayor parte del suelo de El Hondón en el que se ubicaba Potasas y Derivados en una operación en la que Ercros redujo el precio de compra en más de diez millones de euros «para que se hiciera cargo de la descontaminación del emplazamiento, incurriendo en un flagrante enriquecimiento injusto». Del mismo modo, considera «irresponsable» que el Ayuntamiento no emprendiera ninguna acción para gestionar los residuos de la superficie de El Hondón durante más de veinte años.

La compra de estos terrenos en 2018 por parte del Ejecutivo local se fundamentó en dar al Ayuntamiento una mayor libertad a la hora de poder planificar la expansión urbanística natural de la ciudad hacia esa zona, así como para facilitar la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.

La decisión del Tribunal Supremo respalda por tanto la resolución acordada por la Consejería de Medio Ambiente, a la que la empresa acusó en el escrito de «haber distorsionado ilegalmente y cambiado el régimen jurídico de los suelos contaminados y de la gestión de residuos precisamente para evitar que fuera el Ayuntamiento quien tuviera que afrontar la descontaminación de los terrenos de El Hondón».

La declaración de Medio Ambiente que fue recurrida incorpora la obligación de Ercros, como causante de la contaminación, de realizar las operaciones de limpieza y recuperación del suelo hasta los niveles aceptables de acuerdo con el uso del suelo industrial. Obligación que extendía, de forma subsidiaria, a los propietarios del suelo.