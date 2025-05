El submarino S-81, preparado para su primera misión

Llegó la hora del submarino S-81 'Isaac Peral'. Un año y medio después de que el primer submarino de la Clase S-80, de ... diseño y fabricación española, fuera entregado a la Armada por su constructor, Navantia, ya está plenamente operativo. Este viernes culminó en aguas de Cartagena su período de Calificación Operativa (Calop, en terminología militar), lo que significa que el submarino está certificado conforme a sus capacidades para participar en las misiones que las autoridades militares determinen para la defensa nacional.

La Calificación Operativa es un exigente examen de capacidades obligatorio para todos los buques de la Armada, según sus cometidos. En este caso ha consistido en la evaluación del estado general del submarino para comprobar su capacidad de operar en las misiones para las que ha sido diseñado. Esa comprobación se sustenta en tres pilares: material, personal y adiestramiento. Para ello se realizan distintos ejercicios, tanto en la mar como en el puerto, con escenarios creados para permitir la puesta en práctica y evaluación de sus distintas capacidades. Entre ellas, un escenario de guerra empleando indistintamente funciones defensivas y de ataque.

Este examen decisivo para estar plenamente operativo ha durado tres semanas y en él han participado diferentes unidades de la Armada como fragatas, helicópteros, el submarino 'Galerna', equipos de la Fuerza de Guerra Naval Especial y buques de apoyo, como el 'Neptuno' y el nuevo 'Cartagena', según informó un portavoz de la Armada a LA VERDAD.

Una vez certificado, las misiones en las que podría participar el 'Isaac Peral' son las habituales para este tipo de buques: vigilancia y recopilación de inteligencia, operaciones en aguas poco profundas, inserción y extracción de equipos de operaciones especiales, operaciones de minado y enfrentamientos anti superficie y anti submarino, así como su integración en grupos de combate.

A corto plazo el S-81 no tiene asignadas misiones de vigilancia e inteligencia. Su próxima actividad prevista es su participación en el Día de Las Fuerzas Armadas y en el ejercicio SINKEX-25 que se desarrollarán en el mes de junio en las Islas Canarias. No obstante ya está contemplada la posibilidad de ser desplegado en misiones de la OTAN, pero todavía no están cerradas las fechas de esta participación, indicaron las mismas fuentes.

Visita de Felipe VI

El 'Isaac Peral' recibirá el próximo lunes la visita del Rey en su base del Arsenal de Cartagena. Y en los próximos días pondrá rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, donde el 6 de junio tiene previsto participar, junto a otros buques, en la parada naval con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente participará en el ejercicio denominado SINKEX-25, junto a otras unidades de la Armada. En el escenario decestas maniobras navales, el S-81 participará en distintos simulacros con el resto de buques y aeronaves desplegadas en la zona. Este ejercicio contempla el lanzamiento de armas desde distintas unidades navales y aéreas, incluido el propio submarino, para comprobar el grado de preparación y alistamiento de sus dotaciones y la eficacia de sus sistemas de armas.