Salida del submarino S-81 'Isaac Peral' de Cartagena, este miércoles. EMAD

El submarino S-81 'Isaac Peral' parte de Cartagena para iniciar su primera misión OTAN

La operación 'Sea Guardian' contribuirá a «la disuasión, seguridad y vigilancia frente a las amenazas marítimas»

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:58

Comenta

El submarino s-81 ya navega por el Mediterráneo en camino a su primera misión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 'Isaac Peral', que partió este miércoles de Cartagena, formará parte de la operación 'Sea Guardian' para contribuir a «la disuasión, seguridad y vigilancia frente a las amenazas marítimas», según informó la Armada en sus redes sociales.

Es la primera misión operativa del buque, lo que «refuerza el compromiso de España contra el terrorismo», destacó el Estado Mayor de la Defensa. Además, explicó que el despliegue durará más de un mes y el equipo está compuesto por 55 militares, preparados para «gobernarlo y para cumplir sus cometidos operativos con seguridad y garantías de éxito».

La operación 'Sea Guardian', activada en 2016, tiene para la OTAN un importante papel de captación de información sobre las actividades marítimas que realizan flotas civiles en el Mediterráneo para prevenir problemas de seguridad. En los últimos años, esta labor se centra en tareas de inteligencia relacionadas con el narcotráfico, la inmigración ilegal, el terrorismo y, sobre todo, con las actividades de la marina de guerra rusa en una zona de operaciones controlada por países integrantes de la Alianza.

Te puede interesar

