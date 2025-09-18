Solo una empresa se ofrece a limpiar el solar municipal contaminado de Los Mateos

Jesús Nicolás Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

A la segunda parece que irá la vencida. Si toda la documentación aportada es correcta, será la empresa local Jumabeda la que finalmente ejecute la descontaminación de la parcela municipal donde el Ayuntamiento quiere promover vivienda pública asequible. Esta misma semana finalizó el plazo de presentación de ofertas del concurso público impulsado por la sociedad municipal Casco Antiguo después de que el primer intento de licitar el proyecto –urbanización y construcción de viviendas incluido– se declarara desierto. Así lo confirmaron a LA VERDAD portavoces del equipo de gobierno municipal.

La licitación actual se circunscribe solo a la descontaminación, puesto que el proyecto de construcción se ha aplazado 'sine die' con la esperanza de que un decreto regional eleve la edificabilidad de los terrenos. El precio de la operación, según explicó el Ayuntamiento, se encareció para incorporar una capa extra de tierra limpia. El concurso cuenta con un presupuesto base de 535.273,6 euros, pero el Consistorio no precisó el valor económico de la oferta presentada por Jumabeda.

La parcela ha venido protagonizando la actualidad municipal desde principios de año, al ser muy cuestionada tanto por la oposición como por colectivos vecinales por supuestas ventajas a la empresa vendedora.

Temas

Contaminación

Cartagena