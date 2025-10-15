La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos de Cartagena sofocan el incendio de un coche en Pozo Estrecho. Ayto.

Sofocan los incendios en un coche y un patinete en Cartagena

En uno de los casos hubo que ventilar una vivienda, tras entrar humo en su interior

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:06

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena intervinieron este martes en dos incendios en vehículos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

A la 1 de la madrugada atendieron el fuego en un automóvil utilitario estacionado en Pozo Estrecho, en la vía pública. Los efectos de las llamas se propagaron a la puerta y persianas de una vivienda contigua al mismo, por lo que tuvieron también que realizar labores de ventilación de esta casa de planta baja, a la que había entrado humo en su interior. No hubo heridos.

Sobre las 10 horas sofocaron otro fuego en un patinete eléctrico, que se encontraba ardiendo por la parte inferior, donde se ubican las baterías, en la barriada Virgen de la Carida. Los efectivos municipales solventaron el percance con una manga pronto socorro.

