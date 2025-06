El SMS dice tener cubiertas las plazas de médico de La Palma y Pozo Estrecho, en Cartagena

Los vecinos de La Palma, Pozo Estrecho y El Albujón han pospuesto hasta el 26 de junio la concentración que tenían prevista para ayer debido ... a los avances que están viendo en lo referente a las contrataciones de facultativos para cubrir las vacantes que han quedado después del efectuarse el concurso de traslados. Según fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS), estos avances se traducen en que ya se han cubierto las dos plazas de médico que habían quedado vacantes en La Palma, debido a que uno de ellos había solicitado el traslado para estar más cerca de su domicilio y otro dejó el que había sido su último destino después de aprobar el MIR.

Una noticia que fue muy bien recibida por los vecinos de la localidad, que confirmaron que ambos están ya trabajando en el consultorio. «El viernes pasado se incorporó uno y, ese mismo día, nos dijeron que estaban casi seguros de que la otra vacante estaba también cubierta, pero que no querían que nos hiciéramos ilusiones por si no salía, y este lunes estaba ya el médico trabajando. Nosotros estamos muy contentos con que hayan cubierto las dos plazas, ahora falta que se cubran también las de nuestros vecinos. Nosotros estaremos apoyándolos en la concentración el día 26», manifestó el presidente de la Asociación de Vecinos de La Palma, Domingo Inglés.

Estas mismas fuentes aseguraron también que, además, se había contratado a otro facultativo para la zona básica de salud, de forma que quedaba cubierta la vacante que se había quedado en Pozo Estrecho. Algo que, al contrario de los vecinos de La Palma, los usuarios no han podido confirmar todavía. «Nosotros no tenemos constancia de que sea así. A lo mejor es que aún no se ha comunicado oficialmente, aunque me parece raro dado que son conscientes de que estamos muy preocupados por esta situación», indicó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho, Susana García.

Para quienes la gerencia del Área II de Salud todavía no ha encontrado una solución es para los vecinos de El Albujón, a los que los concursos de traslados han dejado con un sólo facultativo.

Mientras que el presidente vecinal de El Albujón, Andrés García, reiteró la preocupación de todos sus vecinos ante el hecho de quedarse con un sólo médico, el SMS aseguró que «seguimos trabajando» para cubrir la plaza.

«Esperamos que, si se ha conseguido contratar dos médicos para el consultorio de La Palma, encuentren también uno para nosotros, porque está claro que un médico solo no puede con todo», afirmó García.

Cabe recordar que a la pérdida de uno de los dos facultativos que prestaba asistencia en El Albujón, se suma además que es precisamente el que acudía dos veces por semana, dos horas los lunes y otras dos los miércoles, a atender a los más de 400 pacientes del consultorio de Las Lomas. Se da la circunstancia de que este último consultorio estuvo cerrado tras la pandemia hasta septiembre de 2021, cuando reabrió después de hacer obras para mejorar su accesibilidad, y fue cerrado el pasado verano para reforzar el servicio en las localidades costeras.

Los vecinos de Las Lomas recordaron que, a pesar de poder contar con el médico sólo dos días por semana, de que continúe pasando consulta allí dependen muchas personas mayores, con problemas para desplazarse a otros centros de salud.

Otra de las preocupaciones de los usuarios que dependen de esta área básica de salud es si estas contrataciones suponen una solución permanente a su problema o sólo se ha resuelto de forma temporal. «Queremos que esta situación se resuelva, pero también que se haga para siempre. Lo que nos gustaría saber también es si los contratos que se han ofrecido a los médicos que están viniendo son indefinidos o vamos a estar igual dentro de tres o seis meses», comentó el presidente de los vecinos de El Albujón.

Reforzar Atención Primaria

Su homóloga de Pozo Estrecho hizo hincapié en la importancia de que se refuerce el servicio de Atención Primaria, especialmente en la época estival en la que se produce un aumento exponencial de la población en el municipio. «Todo lo que se pueda ver en Atención Primaria no va a Urgencias y es la única manera que tenemos de evitar que se colapse».

Por el momento, los vecinos han decidido mantener la protesta fijada para el día 26 de junio en la que se concertarán frente al centro de salud de Pozo Estrecho a las 18.00 horas, a la espera de que el Área II de Salud encuentre al resto de profesionales.

Desde el Colegio de Médicos indican que la razón por la que los facultativos evitar ir a estos consultorios es por el estrés añadido de dar cobertura al Punto de Atención Continuada de Pozo Estrecho, que está abierto hasta las diez de la noche. «Los médicos, además de atender a sus pacientes, deben salir en ambulancia medicalizada cuando les llaman, interrumpiendo su consulta para atender en ocasiones urgencias muy graves, sin ser médicos de urgencias y tienen que cubrir la atención continuada por las tardes si no hay médico de refuerzo».