Seis empresas pujan por hacerse con las últimas parcelas del Puerto de Cartagena en Escombreras

Pleno al cuatro. Todas las parcelas que ha sacado a concurso la Autoridad Portuaria en la dársena de Escombreras ha suscitado el interés de las empresas. Así lo corroboran portavoces del organismo a este periódico. En concreto, transcurrido el plazo de presentación de ofertas, para dos de ellas se han presentado dos empresas y para las otras dos, una empresa por parcela, trasladan fuentes oficiales. En estos momentos, los técnicos del Puerto se encuentran valorando los sobres recibidos de cara a adjudicar los terrenos en aquellos casos en los que ha sido más de una mercantil la que se interesado por el mismo espacio.

Fue el pasado 27 de junio cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó el Pliego de Bases y el Pliego de Condiciones para el otorgamiento de concesiones administrativas en la Zona Logística de la Ampliación de la Dársena de Escombreras, con destino prioritario a la manipulación y almacenamiento de graneles líquidos y sólidos.

En total, las cuatro parcelas ofertadas y que son prácticamente que hacen un total de 72.852 metros cuadrados en pleno muelle de Escombreras.

Según desgranó entonces el presidente de la institución, Pedro Pablo Hernández, prácticamente el 90% de la superficie operativa de sus instalaciones en el valle energético están ocupadas. De los 72.000 metros cuadrados que salen a concurso público, la parcela más grande tiene una superficie de 15.769 metros cuadrados, la cual estará destinada a graneles sólidos. Prácticamente la mitad de este tipo de mercaderías que llegan al puerto es cereal.