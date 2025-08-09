La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco en Cartagena

El número premiado es el 89522

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:30

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un pellizco en Cartagena. Según Loterías y Apuestas del Estado, en la administración de la calle Príncipe de Asturias 42 de la ciudad portuaria se ha vendido al menos un décimo agraciado con el segundo premio.

El 89522 ha sido el número que ha llevado la suerte hasta esa administración. Además, los reintegros del sorteo de este sábado son el 7, 8 y 2. Cabe recordar que cada décimo del 89522 está premiado con 12.000 euros.

Se trata de un segundo premio muy repartido que también ha viajado hasta varias localidades de Málaga, hasta Lepe (Huelva), Valladolid, San Fernando (Cádiz), la localidad vecina de Benferri (Alicante, Manresa (Barcelona) y Cambrils (Tarragona).

