El presidente de la Confederación de Hoteleros, Jorge Marichal, durante su intervención ante la alcaldesa y la consejera. Pedro Martínez/ AGM

El sector hotelero de Cartagena se concentra en aumentar su calidad y accesibilidad frente al número de plazas

Bajo el lema 'Cuidemos el destino', el XX Congreso Nacional llama a impulsar un crecimiento sostenible y «por mucho tiempo»

Eva Cavas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Más de 400 empresarios, directivos y gerentes de hoteles llegados de toda España se dan dita en el Auditorio El Batel de Cartagena desde este ... jueves para analizar los retos a los que se enfrenta el sector turístico. Bajo el lema, 'Cuidemos el destino', los hoteleros centran ahora sus esfuerzos en reforzar la calidad y la accesibilidad de los establecimientos frente al aumento de plazas.

