El sector hotelero de Cartagena se concentra en aumentar su calidad y accesibilidad frente al número de plazas

Más de 400 empresarios, directivos y gerentes de hoteles llegados de toda España se dan dita en el Auditorio El Batel de Cartagena desde este ... jueves para analizar los retos a los que se enfrenta el sector turístico. Bajo el lema, 'Cuidemos el destino', los hoteleros centran ahora sus esfuerzos en reforzar la calidad y la accesibilidad de los establecimientos frente al aumento de plazas.

Así lo indicó el presidente de Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), Bartolomé Vera, quien destacó que «primero tenemos que modernizar las plazas y luego crear más, pero debemos hacerlo de forma sostenible, conforme vayamos creciendo a nivel turístico iremos haciéndolo también en servicios. Aunque estemos un poco por debajo de otros destinos, tenemos a favor el hecho de aprender de los demás y no cometer errores».

AYUDAS FISCALES Edificabilidad El Consistorio ofrece el incremento del 35% de la edificabilidad para proyectos en suelo residencial.

ICIO Reducción del 95% para construir en el centro y del 60% para crear hoteles en el resto del municipio.

IBI También hay una bonificación del 25% del IBI para aquellos hoteles de la costa que estén abiertos todo el año.

Instituto de Fomento El Info ofrece ayudas directas a hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que llegan al 50% de la inversión.

En términos similares se pronunció también el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, Jorge Marichal, que aseguró que «el lema de este año está muy bien traído porque tenemos que ser conscientes de que estamos enclavados en un territorio y somos responsables de que sea sostenible y por mucho tiempo. Cuidamos la accesibilidad, la inclusión, las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías y cuidamos de las personas, porque el talento de nuestra gente y la hospitalidad es lo que fomenta la actividad hotelera y nos hace líderes mundiales».

Ambos hicieron referencia a la importancia de impulsar un crecimiento sostenible y progresivo que mantenga altos los estándares de calidad. «No creo que a nadie se le pueda ocurrir que, de manera generalizada, sigamos hablando de un crecimiento de dos dígitos durante muchos años, porque eso no es sano. Puede pasar que algunos lugares tengan esa capacidad de crecimiento sostenible y muy rápido, pero no estamos preocupados en eso, sino en incrementar la calidad de nuestros establecimientos. Se ve en el empleo y en la recaudación de impuestos», dijo Marichal.

A la inauguración asistieron también la consejera de Turismo, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quienes destacaron las líneas de ayudas que desde la Comunidad Autónoma y desde el Ayuntamiento ponen a disposición de los empresarios hoteleros para contribuir a su crecimiento.

De esta forma, Conesa recordó que el Instituto de Fomento (Info) «ha movilizado 27 millones de euros para la puesta en marcha de nuevas plazas hoteleras, con ayudas directas para establecimientos nuevos de 3, 4 y 5 estrellas de entre el 30 y el 50% del total de la inversión. También estamos desarrollando el Plan Rehabilitación y Modernización de toda la planta alojativa con un presupuesto de 7,7 millones y esta misma semana se ha aprobado una ayuda de 2,5 millones de euros para 2026 y una partida de 600.000 euros para mejorar la accesibilidad, con la que el sector está muy comprometido».

La alcaldesa avanzó que su equipo de gobierno está «a punto de aprobar el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU) y, dentro de ese plan, hay medidas muy atractivas para favorecer la inversión y crear más plazas hoteleras y alojamientos turísticos, como el aumento del 35% de la edificabilidad para proyectos en suelo residencial, la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de hasta el 95% para quienes construyan en el casco histórico y un 60% para crear hoteles en el resto del municipio. También tenemos disponible una bonificación del 25% del IBI para los hoteles de la costa que permanecen abiertos todo el año».

La falta de conexiones de la ciudad por tren y avión genera un intenso debate durante el encuentro

Tanto los organizadores del congreso como las autoridades hicieron referencia a la nula conexión de Cartagena con el resto del país, ya sea mediante avión o por ferrocarril y a la dificultad que esto supone para desarrollar eventos como éste.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de HoyTú y gerente del hotel Los Habaneros de Cartagena, Bartolomé Vera, quien afirmó que «tenemos el handicap de que llegar a Cartagena es inviable, sobre todo por tren, pero por suerte Alicante está muy cerca y lo hemos coordinado todo muy bien para que los congresistas puedan estar aquí hoy».

También la alcaldesa, Noelia Arroyo, hizo hincapié en la falta de infraestructuras ferroviarias. «El gran castigo es que no tenemos una buena conexión ferroviaria. Estamos aislados por ferrocarril. Pero, como todo, ese castigo no puede ser eterno y esperamos que se soluciones de inmediato con la reapertura de la línea tradicional de Cartagena a Madrid por Chinchilla con trenes híbridos y, más adelante, con Alta Velocidad. Aunque cueste mucho llegar aquí la ciudad no decepciona», manifestó.

Arroyo aseguró que «pocas ciudades pueden dar una diversidad de oferta turística como la de Cartagena, donde se puede hacer de todo y aún está por descubrir. Los turistas cuando llegan se llevan una gran alegría al conocer la ciudad y un arrepentimiento inmediato de no quedarse más días».

Sobre la ausencia de conexiones de la ciudad también habló el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, Jorge Marichal, quien comentó que «yo vengo de Canarias donde esta historia la tenemos ya más que superada. El trayecto es lo de menos, lo importante es el destino y si es Cartagena merece la pena. Por lo tanto, estén tranquilos, los turistas seguirán viniendo y lo harán de forma sostenible».