El S-82 y el bosque primigenio

Extraordinaria semana en nuestra Trimilenaria. Cartagena vivió un hito en la historia naval española con la puesta a flote del submarino S-82. Un proyecto ... de décadas que consolida a Cartagena como astillero estratégico, impulsando nuestra capacidad nacional en ingeniería naval y situando a la industria nacional entre las diez mejores del mundo para el diseño y construcción de sumergibles, lo que refuerza nuestra soberanía tecnológica como pilar fundamental para la defensa nacional y, también, de nuestros aliados. El submarino posee un sistema de propulsión anaeróbico revolucionario que aporta gran sigilo en inmersión denominado AIP, pudiendo permanecer semanas sin salir a cota periscópica lo que mejorará su discreción –principal atributo de un sumergible militar– convirtiéndolo en uno de los submarinos convencionales (no nucleares) más avanzados.

El programa se inició en el 2004 cuando el ministro Trillo firmó la orden de ejecución, siendo director del astillero Javier Cabañas. Le sustituyó en el cargo Fernando Miguélez, continuó con el programa el ingeniero gallego Manuel Filgueira y, posteriormente, cogió el testigo Antonio Rey. La Sepi nombró nuevo director al almirante José Manuel Sanjurjo, siendo relevado por Agustín Álvarez que cedió el cargo a German Romero. Actualmente vuelve a dirigir el astillero Agustín Álvarez.

Bajo la dirección de estos grandes profesionales, sus equipos de trabajo y con una organización modélica han generado un impacto altamente positivo en la creación de empleo, con cerca de 6.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Más de 150 empresas auxiliares de la Región han colaborado con unas plantillas de extraordinarios profesionales generando, entre todos, una garantía plena de componente nacional. Se han convertido en un motor relevante, potenciando la cualificación de empresas con un altísimo nivel en procedimientos y sistemas productivos en el armamento del buque y en los talleres de producción naval. En breve, el submarino empezará a superar las más de mil verificaciones técnicas, un largo proceso de iniciación y comprobaciones en puerto, de navegación y de inmersión. Será una fase similar a la del S-81, que ya está operativo con extraordinarios resultados.

Ramón Navia-Osorio llegó a la agricultura comarcal, primero como distribuidor, y después como asesor

Queda muy clara la estrecha vinculación de la Trimilenaria con los submarinos, símbolo del esfuerzo colectivo, la innovación, la perseverancia y el compromiso de quienes creen en nuestros valores y nuestros principios. En resumen, de los que aman a nuestra patria y entienden que tiene que ser defendida por el bien y la libertad de sus ciudadanos y la continuidad de su inigualable historia que, a pesar de errores humanos, «tanto ha aportado y tanto bien ha hecho a la humanidad». Así es como lo afirmó la madrina Isabel López, esposa del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –el cartagenero Teodoro López– que fue ratificada por la ministra Margarita Robles tras unos años de espera, pero con mucha ilusión y confianza.

Y, enlazando la ingeniería naval a la agrónoma, es evidente que la mayor motivación de un ingeniero enamorado de su profesión siempre ha sido ayudar a que la gente vuelva a conectar con la tierra. Puedo afirmar que es todo un lujo caminar junto a un ingeniero agrónomo por un jardín o por el monte, pues la naturaleza se multiplica a su paso. Me estoy refiriendo a Ramón Navia-Osorio. Llegó a Cartagena en 1982 para trabajar en la agricultura del Campo de Cartagena como distribuidor primero y, después, como asesor, resolviendo problemas «desde la base». Ramón ha participado en muchos campos, destacando la introducción del uso de insectos en invernaderos de capsicum para el control de plagas. También ha desarrollado sistemas de poda, riegos y nutrición en cítricos.

Experto en agroecología

Su prestigio a nivel internacional le ha llevado a visitar distintos países como Brasil, Marruecos, Turquía, Uruguay, Líbano o India donde fue recibido por el primer ministro. A Egipto la continúa visitando desde hace más de una década –con una cadencia de 4 veces al año– con la finalidad de asesorar sobre los cambios necesarios para hacer una agricultura más sostenible en el cultivo de cítricos. Su valía traspasó fronteras participando en el programa de TVE 'Aquí la Tierra' con más de 40 intervenciones. Navia-Osorio fue elegido en el 2022 'Ingeniero del Año' por el Colegio de Ingenieros en reconocimiento a su aportación a la agricultura ecológica. En base a todo ello ha publicado un libro que es un best seller en Amazon: 'Aquí tu huerto', en donde expone un legado minuciosamente escrito con una extraordinaria calidad. Su amor a la profesión hace que ya esté preparando su segundo libro. Él es una de las voces más autorizadas en nuestro país en el terreno de la agronomía. Sus más de 40 años de experiencia profesional le convierten en un gran experto en la materia. Se graduó en Barcelona y es un abanderado de la agroecología. Su objetivo es intentar alcanzar el máximo rendimiento con el mínimo impacto medioambiental.

En el mundo hay más de 7.000 especies comestibles pero, a pesar de ello, el 90% de nuestra dieta se compone de tan solo 30. De ellas, 5 suponen alrededor de la mitad de lo que comemos habitualmente. El ingeniero Navia-Osorio tiene su propia huerta en Canteras desde hace años y, en sus muchos viajes por el mundo, ha ido recuperando diferentes especies, recogiendo y guardando semillas. Cuenta actualmente con cerca de 350 especies plantadas de muchas variedades como 40 tipos de tomates y 50 de pimientos. Siempre le ha motivado descubrir nuevos sabores. En su banco de semillas de hortalizas también hay una colección de diversas variedades frutales y medicinales. Ha creado un 'bosque primigenio' en el entorno de su residencia –algo singular como el huerto urbano de San Antón– que ofrece un lugar adecuado para cultivar.

Terminamos nuestra visita a la huerta y al bosque e hicimos «parada y fonda» en el mejor lugar de la calle Mayor de Canteras. Me refiero a 'El Popo' con su cocina tradicional y familiar. Nada más vernos llegar Felipe nos dijo «hoy tocan migas camperas», pues estaba el día lluvioso. Nos preparó su ensalada de familia compuesta de buen tomate con bonito, caballa, anchoas, aceitunas y aceite de oliva, acompañada de un plato de migas ruleras con tropezones, sabrosísimas. Continuamos con su típico 'Revuelto Campero de La Petra' con patatas, chorizo, calabacín, pimiento, bacon y huevos camperos, riquísimo. Todo regado con vino de la casa recomendado. Nos puso una muestra sin coste de sus michirones que ganaron el II Concurso 'Michirón de Oro' en 2022, y es que Pascual los borda en cocina. Terminamos con un secreto ibérico con patatas de La Puebla y pimientos verdes. El postre consistió en una tarta casera de queso con arrope cartagenero. Los asiáticos pusieron el fin a tan interesante encuentro en Canteras. Termino con esta reflexión: «La agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre». Sin embargo, continúa habiendo muchísimo paro.