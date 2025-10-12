La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe García, de bar El Popo, y Ramon Navia-Osorio en su bosque primigenio, formado por más de 300 especies.
Las cosas por su nombre

El S-82 y el bosque primigenio

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Extraordinaria semana en nuestra Trimilenaria. Cartagena vivió un hito en la historia naval española con la puesta a flote del submarino S-82. Un proyecto ... de décadas que consolida a Cartagena como astillero estratégico, impulsando nuestra capacidad nacional en ingeniería naval y situando a la industria nacional entre las diez mejores del mundo para el diseño y construcción de sumergibles, lo que refuerza nuestra soberanía tecnológica como pilar fundamental para la defensa nacional y, también, de nuestros aliados. El submarino posee un sistema de propulsión anaeróbico revolucionario que aporta gran sigilo en inmersión denominado AIP, pudiendo permanecer semanas sin salir a cota periscópica lo que mejorará su discreción –principal atributo de un sumergible militar– convirtiéndolo en uno de los submarinos convencionales (no nucleares) más avanzados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  2. 2

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  3. 3 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  4. 4 Cartagena amanece entre el barro y la calma tras una noche de lluvias torrenciales
  5. 5

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  6. 6 La CHS comunica que envió cuatro avisos por riesgo de desbordamiento en ramblas de Cartagena y Torre Pacheco
  7. 7

    Sánchez recobra perfil con su presencia en la firma en Egipto del plan de paz para Oriente Próximo
  8. 8

    «El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»
  9. 9

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  10. 10 La Asociación de Nazarenos Murcianos nombra presidente de honor a Miguel Ángel Cámara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El S-82 y el bosque primigenio

El S-82 y el bosque primigenio