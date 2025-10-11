El Rosell incorpora equipos de aerotermia para incrementar su eficiencia energética

La Consejería de Salud ha anunciado la licitación de las obras para incorporar nuevos equipos de aerotermia en la sala de calderas del hospital Santa ... María del Rosell, que contribuirán a mejorar la eficiencia energética y que se suman a la instalación de placas solares y a la renovación integral de los quirófanos.

La inversión prevista para efectuar estas obras asciende a 219.260,13 euros, aunque dado que el fin principal del proyecto es cumplir con los objetivos medioambientales, es susceptible de ser financiado en el marco del programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Tal y como queda recogido en el proyecto, los trabajos de instalación se llevarán a cabo durante un plazo de cinco meses en los que el hospital va a permanecer abierto, por lo que las actuaciones deberán ejecutarse sin afectar al normal funcionamiento del mismo y manteniendo siempre las condiciones de seguridad.

Según fuentes del Servicio Murciano de Salud, esta actuación forma parte de un proyecto más ambicioso, que se traduce en un importante ahorro de consumo eléctrico y en la reducción de las emisiones de CO2.

«Entre las últimas y mayores actuaciones, se ha acometido la renovación integral de sus quirófanos, poniéndolos a la vanguardia europea, con importantes inversiones en el bloque oftalmológico del Rosell. También se ha realizado una inversión significativa orientada al desarrollo de la eficiencia energética, dentro del compromiso global con el medio ambiente. En total, con todas las inversiones y mejoras realizadas en los últimos diez años, unos 17 millones de euros», afirmaron desde la Consejería de Salud.

A lo largo del pasado año, han culminado proyectos de gran calado, también orientados a la eficiencia energética del complejo hospitalario, como la finalización de los trabajos de instalación de las placas solares en los hospitales Santa Lucía y Rosell, que «permitieron un ahorro en consumo eléctrico de ambos centros de 75.000 euros en los últimos tres meses de 2024, con una equivalencia de 500.000 kilovatios hora menos entre ambas instalaciones, además de contribuir a mejorar el impacto ambiental con la reducción de las emisiones de gases contaminantes».

La instalación de estas placas comenzó en febrero de 2024 y finalizó en octubre de 2024 con una superficie total de 8.000 metros cuadrados. Estos módulos son capaces de proporcionar más de un 10% del consumo de la energía eléctrica del complejo hospitalario de Cartagena y contaron con una inversión de 1,2 millones de euros.

«En el hospital del Rosell, la superficie suma 2.500 metros cuadrados, con una potencia de 457 kilovatios, lo que le permite superar el 12,5% de su autoconsumo. Con ello, se evita la emisión de 400 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, gracias a una instalación compuesta de 12 inversores de entre 15 kilovatios y 50 kilovatios cada uno, que reciben la corriente producida por las 828 placas fotovoltaicas de 552 vatios cada una», explicaron.

Esta medida supone un ahorro de entre 2 y 3 gigavatios hora al año, teniendo en cuenta que el consumo durante 2022 fue de 23,42 gigavatios hora, de los que 18,1 fueron consumidos en el hospital Santa Lucía y 5,31, en el Rosell.

Este último hospital también ha renovado este año la maquinaria de su Central de Esterilización, con un montante de 380.715 euros financiado por Salud para la compra de distinto aparataje que permite incrementar la actividad del servicio y aumentar su capacidad para esterilizar material y dar respuesta a la demanda creciente del bloque quirúrgico, tras su reciente modernización.

Dentro de las líneas estratégicas del área II de salud, se engloban también diferentes actuaciones basadas en la transición a la autosuficiencia y la energía renovable. Entre otras iniciativas para la mejora de la eficiencia energética, destaca, en materia de climatización, la secuenciación de las enfriadoras de cada circuito con un variador de frecuencia en los motores principales, de manera que se aumente la frecuencia de trabajo de 0% al 100% en función de la demanda.