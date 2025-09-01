La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acceso para sillas de ruedas ha sido pintado de azul y balizado. LV

El Rosell adapta sus accesos para personas con movilidad reducida

Los trabajos consisten en delimitar, tanto visual como físicamente, la entrada al complejo para sillas de ruedas con balizas y pintura azul

LV

Cartagena

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:49

El hospital Santa María del Rosell ha finalizado en las últimas semanas los trabajos que ha llevado a cabo en la entrada al complejo con el objetivo de facilitar el tránsito y la entrada de personas con movilidad reducida.

Tal y como indican desde el propio centro, esta intervención forma parte del compromiso del Servicio Murciano de Salud (SMS) con la accesibilidad y la atención inclusiva en todos los centros sanitarios de la Región.

Las obras han consistido en crear una zona que permite cubrir en silla de ruedas, y con seguridad, el trayecto que va desde la acera de entrada al complejo hasta la rampa de acceso a la puerta principal del hospital del Rosell.

Dicha zona, queda a ras de asfalto, delimitando el acceso con zona pintada y señalización, y separando el tráfico rodado del paso de los peatones, con balizas de separación, así como con la adecuación de las rejillas de pluviales existentes, de forma que permitan el paso seguro de sillas de ruedas y viandantes.

Con esta actuación, el SMS refuerza su apuesta por una sanidad pública más accesible y comprometida con la igualdad de acceso para todos los ciudadanos, especialmente de aquellos con movilidad reducida o necesidades especiales.

Centros sanitarios accesibles

Estas mejoras no sólo benefician a los pacientes, sino también a sus familiares, visitantes y profesionales del centro sanitario, contribuyendo a generar un entorno más cómodo, seguro e inclusivo.

Salud presentó en enero de 2025 la guía 'Accesibilidad 360º en los entornos hospitalarios'; elaborada por Ilunion Accesibilidad, con la colaboración de Fundación ONCE y Sandoz. Dicho manual establece unas directrices generales para que los servicios sanitarios sean más inclusivos, como la actitud que debe adoptar el personal sanitario, y que tanto la comunicación como la documentación sanitaria sean accesibles para las personas con discapacidad, así como que el entorno y los equipamientos sanitarios estén también adaptados.

La guía también expone directrices específicas para la atención al paciente, consultas externas, hospitalización, rehabilitación, cirugía, urgencias, farmacia hospitalaria y pruebas médicas y recoge una selección de buenas prácticas.

Además, unos 50 centros de Atención Primaria de la Región contarán con instalaciones más accesibles para las personas con discapacidad, gracias a una inversión de 575.000 euros de la Consejería de Salud.

Estas mejoras consistirán, entre otras, en la adaptación de accesos, eliminación de barreras, señalización visual y señales acústicas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  3. 3

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  4. 4 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  8. 8 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  9. 9

    Una vecina de Los Mateos, en Cartagena, reclama 250.000 euros por vivir junto a un suelo contaminado
  10. 10

    Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Rosell adapta sus accesos para personas con movilidad reducida

El Rosell adapta sus accesos para personas con movilidad reducida