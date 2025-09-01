El Rosell adapta sus accesos para personas con movilidad reducida Los trabajos consisten en delimitar, tanto visual como físicamente, la entrada al complejo para sillas de ruedas con balizas y pintura azul

El acceso para sillas de ruedas ha sido pintado de azul y balizado.

El hospital Santa María del Rosell ha finalizado en las últimas semanas los trabajos que ha llevado a cabo en la entrada al complejo con el objetivo de facilitar el tránsito y la entrada de personas con movilidad reducida.

Tal y como indican desde el propio centro, esta intervención forma parte del compromiso del Servicio Murciano de Salud (SMS) con la accesibilidad y la atención inclusiva en todos los centros sanitarios de la Región.

Las obras han consistido en crear una zona que permite cubrir en silla de ruedas, y con seguridad, el trayecto que va desde la acera de entrada al complejo hasta la rampa de acceso a la puerta principal del hospital del Rosell.

Dicha zona, queda a ras de asfalto, delimitando el acceso con zona pintada y señalización, y separando el tráfico rodado del paso de los peatones, con balizas de separación, así como con la adecuación de las rejillas de pluviales existentes, de forma que permitan el paso seguro de sillas de ruedas y viandantes.

Con esta actuación, el SMS refuerza su apuesta por una sanidad pública más accesible y comprometida con la igualdad de acceso para todos los ciudadanos, especialmente de aquellos con movilidad reducida o necesidades especiales.

Centros sanitarios accesibles

Estas mejoras no sólo benefician a los pacientes, sino también a sus familiares, visitantes y profesionales del centro sanitario, contribuyendo a generar un entorno más cómodo, seguro e inclusivo.

Salud presentó en enero de 2025 la guía 'Accesibilidad 360º en los entornos hospitalarios'; elaborada por Ilunion Accesibilidad, con la colaboración de Fundación ONCE y Sandoz. Dicho manual establece unas directrices generales para que los servicios sanitarios sean más inclusivos, como la actitud que debe adoptar el personal sanitario, y que tanto la comunicación como la documentación sanitaria sean accesibles para las personas con discapacidad, así como que el entorno y los equipamientos sanitarios estén también adaptados.

La guía también expone directrices específicas para la atención al paciente, consultas externas, hospitalización, rehabilitación, cirugía, urgencias, farmacia hospitalaria y pruebas médicas y recoge una selección de buenas prácticas.

Además, unos 50 centros de Atención Primaria de la Región contarán con instalaciones más accesibles para las personas con discapacidad, gracias a una inversión de 575.000 euros de la Consejería de Salud.

Estas mejoras consistirán, entre otras, en la adaptación de accesos, eliminación de barreras, señalización visual y señales acústicas.