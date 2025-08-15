La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Farolas apagadas en la RM-12, junto a la salida en dirección hacia Cabo de Palos, en una fotografía de este viernes. Pablo Sánchez / AGM

Un robo de cable mantiene sin luz las farolas en la entrada a Cabo de Palos desde hace meses

El Ayuntamiento señala que acordó con la Comunidad su reparación y entrega al municipio, pero Fomento no aclara cuándo prevé intervenir

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:19

Entrar por la noche a Cabo de Palos, por increíble que parezca tratándose de uno de los principales núcleos turísticos de la Región, puede ser ... algo así como meterse en la boca del lobo. Al menos eso es lo que parece desde hace meses a tenor de la escasa o nula luminosidad que hay en la rotonda de las Dunas. Y es que un robo de cable dejó sin luz las farolas de este tramo final de RM-12, pero, tanto tiempo después, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento siguen sin dar con la tecla para reparar el daño.

