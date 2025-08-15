Un robo de cable mantiene sin luz las farolas en la entrada a Cabo de Palos desde hace meses

Entrar por la noche a Cabo de Palos, por increíble que parezca tratándose de uno de los principales núcleos turísticos de la Región, puede ser ... algo así como meterse en la boca del lobo. Al menos eso es lo que parece desde hace meses a tenor de la escasa o nula luminosidad que hay en la rotonda de las Dunas. Y es que un robo de cable dejó sin luz las farolas de este tramo final de RM-12, pero, tanto tiempo después, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento siguen sin dar con la tecla para reparar el daño.

El asunto es que, si bien el mantenimiento del firme es competencia del Gobierno regional, las farolas están hoy por hoy en un limbo. Pese a que lo lógico es que cabría suponer que fuera una competencia local, lo cierto es que siguen en manos del gobierno de San Esteban.

LA VERDAD se ha interesado por conocer el problema y si tendrá pronta solución. Portavoces autorizados de la Consejería de Fomento señalaron que «estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Cartagena para tratar de solucionarlo cuanto antes».

La avería ya ha desatado las quejas de algunos vecinos, que dicen no comprender que se demore tanto la solución

Por su parte, desde el Consistorio, a preguntas de este diario, señalaron que «el acuerdo que se alcanzó con la Comunidad fue el de que ellos reponían el cableado. Al parecer están ya en ello y en cuanto se termine y se entregue al Ayuntamiento, este asumirá el mantenimiento». Los mismos portavoces del ejecutivo municipal también aseguraron desconocer en qué punto del trámite administrativo se halla el proyecto que llevan desde el Gobierno autónomico.

Así, sin fechas precisas para una reparación que, en otras circunstancias, hubiera sido rutinaria, los vecinos de Cabo de Palos y de La Manga, por ende, ya empiezan a manifestar cierto hartazgo. «La verdad es que da una imagen pésima», comenta el presidente de la Asociación de Empresarios de La Manga, José Espinosa, que recalca que las farolas llevan ya así «más de seis meses, seguro». «Te diría que casi un año», apura el representante patronal de este punto por el que, más ahora en verano, pasan decenas, por no decir centenares, de coches de forma constante.

Muy cerca del lugar del vandálico apagón está también la sede de la Asociación de Mujeres de Cabo de Palos Virgen del Mar. Su presidenta, Isabel Belmonte, también se muestra en incrédula porque todavía no se le haya puesto solución. «Llevamos así mucho tiempo y nada, no se pone, no se pone. No le hemos pedido y sigue todo sin encender todavía», señala molesta e incidiendo en que el problema ha sido constante desde que se hizo la rotonda.

«Es una pena que esté eso así» comenta por su parte otro vecino de Cabo de Palos, Diego de Haro, quien también ve que sería conveniente reforzar la iluminación en la entrada a Cabo de Palos por la carretera donde está el cuartel de la Guardia Civil y el supermercado Spar. «Solo hay farolas en el lado y un tramo entero está sin iluminación ninguna».

Tratado en el pleno

El asunto de esta avería ha pasado, aunque de soslayo –por la entidad de otros temas igualmente relevantes–, por el pleno municipal. El concejal de MC Enrique Pérez Abellán ya se hizo eco en una sesión reciente de que entendía que, acercándose ya el verano, la reparación no podía esperar más tiempo en la rotonda de Las Dunas. «No se puede entender esa mala imagen cuando estamos vendiendo una imagen turística de Cartagena», protesta el edil cartagenerista.

«Aparte de que no es estético, supone un importante riesgo para la seguridad vial. Además de que la rotonda no está bien posicionada en el centro de la carretera, si tampoco hay luz se multiplica el riesgo de colisiones y este es uno de los puntos con más tráfico de la red viaria regional», señala Pérez Abellán.

Para el edil no son lógicas las contestaciones que ha recibido hasta ahora del equipo de gobierno. «Se trata de un problema cotidiano. Parece que la política de ahora está descuidando los problemas más del día a día de los ciudadanos. No es normal que se tarde tanto en reparar unas farolas».