La parcela en la que se va a construir la residencia, tras la paralización de las obras. Antonio Gil/AGM

Reparar la carretera del Castillo de los Moros de Cartagena llevará de cuatro a seis meses

El Ayuntamiento aún no permite que se reanude la obra y estudia un permiso parcial para la zona que tenía licencia

Eva Cavas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:49

Los responsables de la empresa que inició la construcción de una residencia de estudiantes a las faldas del Castillo de los Moros achacan a un « ... error humano en el proyecto que ya hemos subsanado» los problemas que han llevado al Ayuntamiento de Cartagena a la paralización de la obra.

