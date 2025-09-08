Reparar la carretera del Castillo de los Moros de Cartagena llevará de cuatro a seis meses

Los responsables de la empresa que inició la construcción de una residencia de estudiantes a las faldas del Castillo de los Moros achacan a un « ... error humano en el proyecto que ya hemos subsanado» los problemas que han llevado al Ayuntamiento de Cartagena a la paralización de la obra.

La rotura del camino de acceso al castillo desató las protestas de la Plataforma en Defensa del Castillo de los Moros y del PSOE de Cartagena al considerar que se eliminaba el único paso para vehículos, poniendo así en riesgo tanto la protección del BIC como la seguridad de los vecinos de su entorno.

El Ayuntamiento decretó el pasado 28 de agosto la paralización de las obras de construcción de esta residencia de estudiantes que se levanta en el Paseo de las Delicias del barrio de Santa Lucía. Los trabajos, que estaban horadando la ladera del cerro de los Moros, habían roto el principal camino de subida al castillo.

A preguntas de este periódico, Roberto Martínez, portavoz de la empresa Marnys, aclaró que «lo que muchos vecinos no sabían es que las obras en el acceso no eran para siempre sino temporales. Desde el principio el compromiso era devolver el camino a su estado original». Más concretamente, el proyecto recoge que «durante la obra había que hacer un talud para tener un ángulo de seguridad adecuado para que no se les venga encima a los trabajadores».

Martínez indicó que una vez reconstruido, este acceso «será incluso más seguro porque, según el estudio topográfico previo, el camino era muy inestable. Una vez que el Ayuntamiento nos permita reanudar la actividad, tardaremos entre 4 y 6 meses en reconstruir este acceso».

El portavoz de la empresa aseguró que existe otro camino para poder llegar en coche al castillo, durante los meses que el principal permanezca cortado por las obras. «Está el camino de Santa Bárbara que parece que ha sido bloqueado por un vecino, pero entendemos que se puede desbloquear para garantizar un acceso seguro durante este periodo transitorio», comentó.

«Un grave perjuicio»

Aunque Martínez espera que no se demore mucho más, el Ayuntamiento aún no ha decidido si puede reanudar o no las obras. Tal y como indicaron fuentes municipales «se decretó la suspensión de la obra por un procedimiento sancionador que sigue en marcha. La empresa ha presentado la modificación del proyecto para incluir la parte no prevista, se ha ofrecido a mejorar la zona de paso y se está estudiando la posibilidad de permitir que continúen los trabajos de pilotaje en la que zona que se ajusta a la solicitud de licencia».

El retraso, provocado por no especificar claramente la solicitud de licencia para ese camino, puede «poner en peligro la viabilidad del proyecto». «Nos causa un grave perjuicio porque estamos hablando de una obra de 8.000 metros cuadrados de superficie, que nosotros queríamos inaugurar en marzo de 2027 y vamos con tiempos muy ajustados», afirmó.