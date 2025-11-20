La reforma de la subida al faro de Cabo de Palos costará más de medio millón

La Autoridad Portuaria de Cartagena informó este miércoles de la próxima salida a licitación del proyecto de mejora en el entorno del Faro de ... Cabo de Palos. La actuación, consensuada con la Asociación de Vecinos y adelantada por este periódico, supondrá una inversión de 533.445 euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de 5 meses.

El proyecto contempla una mejora y embellecimiento este enclave emblemático del litoral cartagenero. «El faro de Cabo de Palos es un emblema del patrimonio de Cartagena Queremos hacerlo más accesible, seguro y sostenible, poniendo en valor su entorno sin alterar su esencia», destacó el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández.

La actuación incluye la reconstrucción de la escalera de acceso al faro, adaptada a la normativa vigente y realizada con materiales integrados en el paisaje, como piedra caliza y madera tratada ecológicamente. Se instalará una talanquera de protección peatonal y un mirador intermedio con bancos, mejorando la experiencia de los visitantes y su conexión visual con el mar.

Además, se renovará el pavimento del camino y la explanada, se rehabilitarán los muretes de protección y se sustituirán las bajantes de fibrocemento por nuevas conducciones de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo.