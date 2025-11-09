Reconocimiento al hospital Santa Lucía de Cartagena por sus políticas de sostenibilidad y medio ambiente

C. R. Cartagena Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El hospital Santa Lucía ha sido reconocido a nivel nacional en la IV edición de los Premios Sanidad #PorElClima por su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización del sistema sanitario, al desarrollar una de las tres iniciativas más innovadoras del país. Según el Servicio Murciano de Salud (SMS), este reconocimiento refuerza el trabajo del Área de Salud II de Cartagena dentro del Plan Integral de Transición Ecológica del Servicio Murciano de Salud (PITECO), una estrategia a largo plazo (2021-2030) orientada a mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo sanitario más responsable y sostenible.

El organismo regional explicó este domingo que las actuaciones del hospital abarcan los tres niveles de cálculo de huella de carbono e incluyen la implantación de energías renovables —como la fotovoltaica y la aerotermia—, la electrificación de consumos, la modernización de sistemas técnicos y la certificación del uso de electricidad de origen 100% renovable. Asimismo, destaca que se desarrollaron proyectos de digitalización y monitorización con apoyo de inteligencia artificial a través del Centro de Innovación e Inteligencia Energética del SMS, con el objetivo de optimizar la gestión energética y reducir el consumo.

El Servicio Murciano de Salud señaló también que se ha potenciado la contratación pública verde y la incorporación de criterios ambientales y sociales en los procesos administrativos, junto con la implantación de tecnologías limpias y la reducción de insumos con alto impacto climático. Entre las medidas más relevantes, mencionó la promoción de inhaladores con menor potencial de calentamiento global, la puesta en marcha de un plan de movilidad sostenible y la introducción de sistemas reutilizables en la gestión de residuos sanitarios. Según el SMS, estas actuaciones contribuyeron a reducir las emisiones, fomentar la economía circular y optimizar los recursos públicos, consolidando un modelo hospitalario basado en la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.