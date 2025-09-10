La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ramón García, retratado junto a su perro 'Gosho'. Juan Ballester
El Tío del Saco

Ramón García, arte de Cartagena

José Sánchez Conesa

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:58

Ramón García Alcaraz (Cartagena, 1956) subraya algunas de sus frases con una carcajada festiva, que viene a ejercer una función similar a los emoticonos del ... WhatsApp. No fue amigo de la alcaldesa Pilar Barreiro, aunque colaboró con ella en diversos asuntos públicos de interés general como la peatonalización del centro urbano, siendo además miembro del jurado evaluador del proyecto constructivo del auditorio del Batel. También asesoró en la decisión, ratificada por los tribunales, que llevó al derribo del muro de la farmacia de los militares que unía el antiguo CIM y el Arsenal. Como historiador demostró que no era una obra del siglo XIX, sino que se levantó después de la guerra civil. En esta polémica discrepó con Margalef, una persona a la que respetaba. Finalmente se ganó para la ciudad otro espacio público como es la actual plaza. Todas estas actuaciones fueron siempre a coste cero para el municipio. Talante que le viene de su padre, persona muy recta en el comportamiento.

