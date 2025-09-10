Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena Se trata de la más multitudinaria convocada por el Consistorio, aproximadamente, uno de cada 28 aspirantes inscritos conseguirá una de las vacantes

Miércoles, 10 de septiembre 2025

2.773 aspirantes optan este domingo a una de las 98 plazas de auxiliar administrativo (C2) en el Ayuntamiento de Cartagena, de las cuales se han reservado 12 para turno de discapacidad, a las que optan unas 137 personas. Se trata de la oposición más multitudinaria convocada por el Consistorio, tanto en número de aspirantes como de plazas. De esta manera, aproximadamente, uno de cada 28 aspirantes inscritos conseguirá una de las vacantes. Ante la previsión de un gran número de desplazamiento de vehículos, Policía Local controlará el tráfico para que la prueba se desarrolle con normalidad, mientras que el Servicio de Recursos Humanos ha movilizado un importante aparato logístico, en el que participarán unos 200 empleados públicos, incluidos los miembros del tribunal, que colaborarán en pasar lista, señalizar y vigilar las 70 aulas de los tres edificios universitarios, que se ocuparán para los exámenes.

El primer ejercicio de la oposición se realizará en los campus de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones de la UPCT; así como en la Facultad de Ciencias de la Empresa, antiguo CIM. El llamamiento se realizará a las 10:00 horas y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, carnet de conducir o pasaporte. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas a partir de las 9.30 horas para el acceso de los opositores. La prueba, que tendrá una duración máxima de 120 minutos, consta de un ejercicio escrito con un cuestionario de 100 preguntas tipo test, más 10 preguntas de reserva con respuestas alternativas. Cada pregunta contendrá cuatro respuestas, de las cuales solo una será correcta, determinadas por el Tribunal y relacionadas con el temario detallado en la convocatoria. El ejercicio se valorará de 0 a 60 puntos, siendo necesarios 30 para superarlo.

Toda la información sobre este y otros procesos selectivos del Ayuntamiento de Cartagena está disponible en SELECTA, el portal municipal para la gestión integral en la selección del empleo público, con el que se facilita la accesibilidad y el uso de los ciudadanos; así como la gestión de los procesos y la interoperatibilidad de los datos por parte de la administración. Desde Recursos Humanos se han dado una serie de recomendaciones a los opositores, como asegurarse del aula y edificio asignado, localizarlo previamente y acudir con la debida antelación. También llevar un estuche con bolígrafo de sobra. Estará prohibido el uso de típex o cinta correctora. No estarán permitidos los relojes digitales, admitiéndose solo los analógicos para controlar el tiempo. Al igual que se recomienda ir al baño antes del examen ya que, salvo causa de fuerza mayor, no se podrá ir durante la prueba.

Al tratarse de una prueba selectiva multitudinaria, en la que está previsto un gran número de desplazamientos de vehículos, la Policía Local de Cartagena aconseja a los aspirantes llegar a la sede donde se realizará el ejercicio con suficiente antelación para garantizar el tráfico fluido en la zona. No obstante, un operativo controlará el tránsito de vehículo y solo se cortarán algunas vías si fuera necesario. También es recomendable tomar el transporte público en la medida de lo posible, así como aparcar en los estacionamientos disuasorios cercanos al campus de la muralla de la UPCT o parkings de la zona.