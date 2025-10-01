La puesta en marcha del servicio de alquiler de bicis sigue sin fecha en Cartagena

El servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Cartagena continúa sin una fecha concreta para su puesta en marcha. El concejal de Hacienda y ... portavoz del PP, Nacho Jáudenes, reiteró que «desde hace meses estamos trabajando en redactar unos pliegos que recojan un servicio de bicicletas integral para el municipio de Cartagena», pero eludió dar un plazo para que el servicio esté en funcionamiento.

Las declaraciones del concejal van al hilo de las críticas del Partido Cantonal, que denunció este miércoles «la demora injustificable en la puesta en marcha del servicio municipal de alquiler de bicicletas».

El portavoz del Pcan, Antonio Conesa, recordó que «la primera edil dejó claro en septiembre de 2024 que esta prestación municipal saldría a licitación durante la primera quincena de octubre. Lo tenía todo tan previsto que dijo entonces que contaría con una flota de 250 unidades, tanto eléctricas como tradicionales, y que habría zonas de recogida y estacionamiento en una veintena de puntos del casco urbano y puso como ejemplos los denominados 'centros tractores' como las escuelas de la Universidad Politécnica de Cartagena y los aparcamientos disuasorios de Mandarache y el Centro Comercial La Rambla». En cuanto a la duración del contrato, en el año 2024 el Gobierno local dijo que sería por un periodo de dos años, prorrogables a otros dos, y contaría con una aplicación para móviles y tabletas que facilitaría las peticiones de uso.

Los patinetes se quedan fuera

Lo que sí tienen claro desde el Ayuntamiento es que los patinetes eléctricos se van a quedar fuera del servicio, debido a los problemas que ya han ocasionado en otros municipios con sistemas de alquiler similares. «Lo hemos visto por ejemplo en Madrid, que sí se permitía el alquiler de patinetes a través de la licitaciones públicas y había generado muchos problemas, tanto para los propios usuarios de los patinetes, como para los viandantes y para la seguridad vial. Es una problemática que aún no está regula y hasta que no lo esté no vamos a incluirlos. Nosotros vamos a ser lo más precavidos posible y preparar la licitación acorde a las necesidades del municipio», aseguró Jáudenes.

En este sentido, el concejal avanzó que «estamos viendo este tema con todos los servicios, tanto con Seguridad, como con Vía Pública y Contratación cuál es el mejor pliego para Cartagena y lo que nos demandan los ciudadanos que, en este caso, es un buen servicio de bicicletas».