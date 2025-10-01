La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un ciclista pasa frente a un puesto de alquiler fuera de servicio. A. Gil / AGM

La puesta en marcha del servicio de alquiler de bicis sigue sin fecha en Cartagena

Más de un año después de anunciar la licitación, el Ayuntamiento todavía no ha terminado con la redacción de los pliegos

Eva Cavas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:50

El servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Cartagena continúa sin una fecha concreta para su puesta en marcha. El concejal de Hacienda y ... portavoz del PP, Nacho Jáudenes, reiteró que «desde hace meses estamos trabajando en redactar unos pliegos que recojan un servicio de bicicletas integral para el municipio de Cartagena», pero eludió dar un plazo para que el servicio esté en funcionamiento.

