El Puerto iluminará y mejorará el acceso al sendero de subida al faro de Cabo de Palos

La Autoridad Portuaria de Cartagena prepara ya la próxima salida a licitación de una actuación en la subida al faro de Cabo de Palos. La ... intención del organismo portuario es la de adecentar este espacio con una actuación que, señala el presidente de la entidad, Pedro Pablo Hernández, vendrá a mejorar el aspecto y atractivo general de este lugar que constituye uno de los principales reclamos turísticos de la Región.

El proyecto, señala a este periódico, empezó a redactarse en los meses previos a este verano, llegando al comienzo de este estío con todos los papeles listos para su salida a concurso público. Una publicación que, calcula Hernández, se producirá lo más seguro a lo largo de este mes, según declara a este periódico. «No lo hemos hecho antes porque no queríamos que coincidieran las obras con la temporada alta».

Hernández resalta que es un proyecto que la Autoridad Portuario ha querido realizar de la mano de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos. De hecho, resalta el presidente portuario, la idea de iniciar esta intervención partió de una reunión con la propia entidad vecinal, quien pidió una serie de actuaciones para mejorar el aspecto de este enclave costero.

Procabo denuncia que esta intervención «supone un paso más en el proceso de deterioro y banalización del entorno»

Actualmente, la mayor parte de visitantes suelen aparcar su coche en el disuasorio habilitado a pie del promontorio sobre el que se eleva la torre. Desde ahí, hacen el camino a pie hasta arriba por un sendero, no muy empinado, pero que no deja de ser una vía asfaltada por la que comparten camino tanto coches como peatones. Aunque el acceso a la explanada bajo el faro está restringido al personal autorizado por el Puerto, así como vehículos de emergencia.

Pedro Pablo Hernández avanza que, con el fin de mejorar la seguridad, se instalarán barandillas, para las cuales, en lugar de materiales duros como el acero inoxidable, se optará por otro cercado a base de postes de madera enlazados con cabos, es decir, con cuerdas gruesas.

Además, se iluminará el sendero con unas luminarias que, señala Hernández, ofrecerán un alumbrado tenue que no distorsione la imagen del entorno del faro cabopalero.

Asimismo, estas intervenciones, señala, irán acompañadas por otras orientadas a mejorar la accesibilidad y también de reforestación, pues la intención es aprovechar para realizar en este punto la plantación de especies autóctonas, propias del litoral cartagenero, en aquellas partes más secas del entorno.

En 2024, la Autoridad Portuaria ya anunció una proyecto conjunto con la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (Arba) para la reintroducción de especies de flora en peligro en el entorno de la torre.

En contra de este proyecto se ha posicionado la asociación Procabo. La entidad local denuncia que tuvo conocimiento del mismo, así como de otros dos proyectos más, que, a su juicio, «suponen un paso más en el proceso de deterioro y banalización del entorno, donde se pierde el carácter natural y cultural que define a Cabo de Palos y que lo hace singular».

«Riesgo paisajístico»

Los otros dos proyectos a los que se refieren son «la posible remodelación y privatización del puerto y la construcción de un nuevo paseo por el lado sur del Cabo». Procabo recalca que «el atractivo de Cabo de Palos está precisamente en su carácter natural, en sus paisajes nocturnos, en la sencillez de sus caminos y en la vida vinculada al mar y al puerto pesquero». Es por esto que valoran que «transformar estos valores en escenarios turísticos artificiales no solo supone un riesgo ambiental y paisajístico, sino también una pérdida cultural y emocional para vecinos y visitantes».

El faro de Cabo de Palos está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde febrero de este año. Actualmente existe una gran controversia, puesto que ese decreto que lo protege, paradójicamente, habilita su uso turístico. Desde hace años, existe interés empresarial en reconvertir este monumento en un hotel. Algo ante lo que se han manifestado en contra organizaciones como Ecologistas en Acción.