La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de visitantes deambula por la explanada del faro tras subir por la cuesta de acceso. PABLO SÁNCHEZ/AGM

El Puerto iluminará y mejorará el acceso al sendero de subida al faro de Cabo de Palos

El organismo portuario prevé que la actuación, que también contempla labores de reforestación, salga a concurso público a lo largo de este mes

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:31

La Autoridad Portuaria de Cartagena prepara ya la próxima salida a licitación de una actuación en la subida al faro de Cabo de Palos. La ... intención del organismo portuario es la de adecentar este espacio con una actuación que, señala el presidente de la entidad, Pedro Pablo Hernández, vendrá a mejorar el aspecto y atractivo general de este lugar que constituye uno de los principales reclamos turísticos de la Región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  9. 9 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  10. 10

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Puerto iluminará y mejorará el acceso al sendero de subida al faro de Cabo de Palos

El Puerto iluminará y mejorará el acceso al sendero de subida al faro de Cabo de Palos