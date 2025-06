El Puerto de Cartagena remodelará el entorno de Héroes de Cavite por segunda vez en solo tres años

Los obreros y las grúas volverán a visitar el entorno de Héroes de Cavite. La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación un proyecto para la ... remodelación de este espacio de su dominio apenas dos años después de que tuviera lugar la inauguración de la primera fase del proyecto Plaza Mayor impulsado por la anterior presidenta de la entidad, Yolanda Muñoz.

Esta segunda actuación consiste 'grosso modo' en tender un nuevo carril bici que avance en la conexión entre la calle Real y el muelle de Alfonso XII a través de la plaza del CIM. También la creación de una nueva zona de aparcamiento junto a la sede de la Autoridad Portuaria, una renovación del alumbrado, mejoras en el entorno del Alviento, así como otras intervenciones complementarias en el mobiliario urbano.

El valor estimado del conjunto de actuaciones es de 1.159.896,01 euros que están sujetos a las posibles bajas que puedan presentar en adelante las mercantiles interesadas en ejecutar este contrato, las cuales tienen hasta el día 14 de este mes para presentar sus respectivas ofertas. Una vez se adjudiquen los trabajos, el contratista tendrá un plazo de ocho meses para concluir el encargo.

La anterior intervención se centró sobre todo en la propia plaza de Héroes de Cavite y la explanada que el Puerto ha bautizado como Plaza Mayor. En aquella ocasión es cuando se quitaron los bordillos a las jardineras que rodean el monumento y se tendieron esos caminos de albero por en medio del césped. Asimismo, en la carretera que separa la explanada donde está la bandera de España y el monumento se sustituyó el asfalto por adoquines y los bolardos por jardineras con arbustos de bajo porte.

Esfuerzo inversor

La Autoridad, en este sentido, todavía ve margen de mejora de su primera fase de Plaza Mayor en un momento de especial esfuerzo inversor por parte del puerto cartagenero. Cabe recordar que, al mismo tiempo, en los muelles de Santa Lucía, continúan las obras de lo que se denominó como fase 2 del macroproyecto de reforma de la fachada marítima y que comprende la reurbanización del entorno de los muelles pesqueros de Santa Lucía y el derribo de los antiguos talleres de la Autoridad para dar paso a una nueva sede administrativa de diseño moderno.

La zona del parking y Alviento dispondrá ahora de contenedores soterrados y una zona amplia para carga y descarga

Esta nueva actuación millonaria fue encargada por la entidad, ahora presidida por Pedro Pablo Hernández, al estudio murciano Getnisa, quien concluyó el pliego técnico del proyecto en septiembre del año pasado, aunque los técnicos portuarios no dieron su visto bueno hasta febrero de este año.

Así todo, los cartageneros conocerán otra imagen de uno de los emplazamientos más paradigmáticos de la ciudad. Todo ello coincidiendo con la conclusión de las obras de reforma en la histórica sede central de la Autoridad, que retiraba este mes pasado los andamios, así como con el 150 aniversario de la creación de la primigenia Junta de Obras del Puerto. Sin ir más lejos, la agenda conmemorativa arrancaba esta semana con firma de libros, jornada de puertas abiertas y espectáculo náutico de los remolcadores portuarios en plena bahía cartagenera.

Desgranando el conjunto de actuaciones que se contemplan, la que se lleva una mayor parte del presupuesto total (262.270 euros) es la adecuación del acceso al parking subterráneo del puerto. Frente a la misma rampa por la que acceden los vehículos, no solo el asfalto presenta un aspecto claramente mejorable, sino que también de ahí mismo parte un paso de peatones no controlado por semáforo, lo que supone un riesgo para la seguridad de los peatones. El Puerto modificará este espacio desplazando al oeste ese paso de peatones para evitar que interfiera con la entrada de coches al parking. También contempla ubicar en las proximidades contenedores soterrados y sustituir las barandillas existentes en los accesos al aparcamiento. También se sacrificará uno de los dos carriles existentes para ubicar una zona de 200 metros longitudinales para carga y descarga de mercancías.

Otros 201.047 euros se los lleva el recambio de luminarias, donde se incluyen torres de alumbrado, proyectores y barandillas LED a repartir entre Héroes de Cavite, el Muelle o la plaza de las Cartagenas del Mundo, la cual se busca impulsar y dotar de más atractivo con una renovación del pavimento y sustituyendo las barandillas existentes, así como el chapado de las jardineras, que será de mármol travertino. También se retirarán las palmeras washingtonias existentes.

Conexión incompleta

No obstante, la actuación más llamativa es el carril bici. Valorado en 43.749 euros, busca acabar con una de las inconexiones que presenta el anillo que dio origen a la actual red de vías ciclables del municipio y que no es otra que la que hay entre la calle Real y el muelle de Alfonso XII. La propuesta, que no podrá ser completada al exceder los límites del dominio portuario, es llevar ese carril por el interior de la plaza del CIM. La Autoridad, en este sentido, solo podrá hacer la parte que pasa por delante de Héroes de Cavite y el enlace con carril bici del paseo junto al Alviento. En total, tendrá una longitud de 150 metros y una anchura dos metros y medio. Además, estará señalizado con placas de bronce y obligará a retirar varios de los maceteros existentes.

84.273 euros se invertirán en eliminar buena parte del espacio ajardinado que media entre la histórica sede de la Autoridad y la Aduana. En la superficie resultante se ubicarán tres plazas para coches, 21 para motos, uno para vehículos industriales y 16 para bicicletas.

Otro cambio significativo será la remodelación de toda señalética, que incluirá hitos explicativos de algunos elementos patrimoniales del recorrido. También se sustituirán papeleras, bancos y se pondrán bolardos automático que bloqueará el acceso de vehículos no autorizados a la explanada.

Actualización del Plan Especial del Muelle treinta años después

En paralelo a los proyectos de reforma de la fachada marítima, la Autoridad Portuaria también va a actualizar el vigente Plan Especial que rige los usos autorizados en el muelle de Alfonso XII. El nuevo documento, que redactará Santa Cruz Arquitectos por 58.144 euros, busca sustituir al actual, que data de 1994 y solo ha sufrido dos modificaciones en 1998 y 2010. El actual plan fue el que guió la entrada de actividades de ocio, entre ellas la de restauración. Su ámbito de actuación incluye todo el frente portuario desde el antiguo Club de Regatas, la explanada de la bandera de España, la plaza de Héroes de Cavite, el Alviento, el espacio Cuarentaytrés, ambas marinas deportivas y la plaza de las Cartagenas del Mundo. El nuevo documento deberá introducir el proyecto ganador del concurso de ideas que se realizó en 2020 para concretar el proyecto Plaza Mayor, donde se define, entre otras cuestiones, dotar la fachada marítima de nuevos usos como los deportivos o una renovación del muelle de cruceros.

Recabar el visto bueno ambiental a la ampliación de la dársena de Escombreras llevará hasta cinco años

Mientras la Autoridad Portuaria sigue deshojando la margarita sobre qué vía emprender para resucitar el proyecto de ampliación por El Gorguel, la Autoridad ya se ha puesto manos a la obra para recabar toda la documentación precisa para agilizar el proyecto que, a ojos del Gobierno de España, sí tiene más visos de prosperar. En este sentido, los técnicos portuarios ya adjudicaron la asistencia técnica, que han externalizado en la empresa Typsa. La voluntad por concluir el procedimiento administrativo en el menor tiempo posible es tal que el documento inicial del Plan Director ya ha salido a exposición pública apenas un par de semanas después de que se publicara en el Portal de Contratación la adjudicación del contrato, cuyo valor asciende a 229.830 euros.

El quid de la cuestión viene en los mismos pliegos. Para lograr salvar con éxito este proceso previo, la Autoridad Portuaria ha de salvar varias fases que se pueden demorar mucho en el tiempo; de hecho, el plazo de ejecución inicial del contrato es de solo un año, pero el mismo pliego reconoce que ese plazo es discontinuo porque está sujeto a periodos de información pública, consultas y emisión de informes que dependen de terceros y cuya duración no se puede conocer con exactitud, por lo que se estima que el plazo máximo sería de cinco años.

En total, el documento refleja que el Plan Director de Barlomar deberá pasar por tres fases. La primera es la redacción de la versión inicial del documento, la cual ya se ha salvado y está en exposición pública por periodo de 45 días hábiles. Después pasará a fase de consultas a las administraciones afectadas, que tendrán 30 días hábiles para emitir sus informes y alegaciones. Ya en una segunda fase, vendrá la redacción del documento definitivo, que será estudiado por el órgano ambiental durante cuatro meses antes de emitir su declaración.

La Declaración Ambiental Estratégica es el informe preceptivo y determinante con el que concluye la evaluación ambiental estratégica que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan. Esto es paso previo imprescindible para poder plantearse siquiera la redacción de un proyecto de obras.

El proyecto Barlomar, surgido como alternativa a El Gorguel cuando este último proyecto todavía se estaba tramitando y no había recibido la negativa del Gobierno de España por su elevado impacto ambiental, fue presentado en 2022. Según anunció la entonces presidenta, Yolanda Muñoz, la nueva terminal contará con tres zonas de actividad a lo largo de 1.420 metros de longitud, estará dotada con dos nuevos muelles con un calado de 34 metros de profundidad y le ganará al mar 58 hectáreas de superficie.

Barlomar se plantea como imprescindible porque los muelles de Santa Lucía se quedan pequeños y tienen poco calado para ciertos buques de gran tonelaje. La ampliación, defiende la Autoridad debe ser considerada de interés nacional.