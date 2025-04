El Puerto de Cartagena recibirá en mayo 37.000 turistas en 24 cruceros, la mitad de lujo y exclusivos

LA VERDAD Cartagena Jueves, 1 de mayo 2025, 00:39 Comenta Compartir

El Puerto de Cartagena recibirá durante el mes de mayo a 37.000 pasajeros en 24 cruceros de diversos segmentos: desde trasatlánticos de grandes compañías, como Royal Caribbean o Tui, pasando por cruceros de expedición como Sylvia Earle o Hebridean Sky, hasta barcos exclusivos de las navieras Silversea, Crystal y Ritz-Carlton Yacht Collection. Los de esa clase representan más de la mitad de los cruceros este mes. Hay previsto cinco dobles escalas, una triple y cuatro buques que nos visitarán por primera vez.

En la primera semana de mayo, llegarán casi la tercera parte de los pasajeros totales del mes. Hoy habrá una triple escala, con 3.600 pasajeros a bordo de 'Star Pride', de Windstar Cruises; 'Celebrity Equinox', de Celebrity Cruises; e 'Ilma', de Ritz-Carlton Yacht Collection. Mañana, viernes, se espera una doble escala con más de 7.000 turistas: llegarán el recién estrenado 'Mein Schiff Relax' y el 'Celebrity Ascent'.

El próximo lunes 5 de mayo se repetirá una doble visita con los buques 'Seadream I', de SeaDream Yacht Club, y la primera visita 'Le Lapérouse', de Ponant Cruises. El martes está prevista la tercera y última primera escala del mes con el crucero de expedición 'Sylvia Earle', con 132 pasajeros. En mayo también llegarán los gigantes del mar de Royal Caribbean: 'Odyssey of the Seas', 'Explorer of the Seas' y 'Voyager of the Seas', los días 7, 10 y 14, respectivamente.

Durante 2025, se espera la llegada de 190 barcos y 250.000 pasajeros, con dieciséis primeras visitas, tres nuevas navieras, treinta dobles escalas, diez triples, varias cuádruples y una quíntuple.