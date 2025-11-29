Publicada la subasta de los doce solares del casco histórico de Cartagena cuyos propietarios no quieren construir Publican la licitación para la enajenación forzosa que va a llevar a cabo el Ayuntamiento en una docena de parcelas del centro de la ciudad

Solar en la calle Duque de Cartagena que saldrá a subasta junto a otras once parcelas del casco histórico.

La Plataforma de Contratación publicó este viernes la licitación para la enajenación forzosa que va a llevar a cabo el Ayuntamiento en una docena de solares situados en el casco histórico.

Los solares se ubican en calles Aire (números 5 y 7), plaza San Francisco 21, Balcones Azules 4, 8 y 10, Honda 19, Duque 4, plaza Risueño 17, Subida San Diego 11 y 12 y calle San Diego 9.

El valor de tasación oscila entre 71.647 y 408.212 euros, con un presupuesto total de licitación de 2.549.072 euros, que constituye el tipo mínimo de subasta. Cada uno de los solares compone un lote, por el que se puede pujar individualmente.

Ante la posible aparición de restos arqueológicos en algunas de estas parcelas, el Ayuntamiento concederá ayudas para la realización de las excavaciones y compensarán con mayor edificabilidad.

