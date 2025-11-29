La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solar en la calle Duque de Cartagena que saldrá a subasta junto a otras once parcelas del casco histórico. Ayto.

Publicada la subasta de los doce solares del casco histórico de Cartagena cuyos propietarios no quieren construir

Publican la licitación para la enajenación forzosa que va a llevar a cabo el Ayuntamiento en una docena de parcelas del centro de la ciudad

LV

Cartagena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

La Plataforma de Contratación publicó este viernes la licitación para la enajenación forzosa que va a llevar a cabo el Ayuntamiento en una docena de solares situados en el casco histórico.

Los solares se ubican en calles Aire (números 5 y 7), plaza San Francisco 21, Balcones Azules 4, 8 y 10, Honda 19, Duque 4, plaza Risueño 17, Subida San Diego 11 y 12 y calle San Diego 9.

El valor de tasación oscila entre 71.647 y 408.212 euros, con un presupuesto total de licitación de 2.549.072 euros, que constituye el tipo mínimo de subasta. Cada uno de los solares compone un lote, por el que se puede pujar individualmente.

Ante la posible aparición de restos arqueológicos en algunas de estas parcelas, el Ayuntamiento concederá ayudas para la realización de las excavaciones y compensarán con mayor edificabilidad.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  5. 5 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  7. 7

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  8. 8

    La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual
  9. 9 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia
  10. 10 Hallan restos óseos calcinados de animales en un incendio junto al aeropuerto de San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Publicada la subasta de los doce solares del casco histórico de Cartagena cuyos propietarios no quieren construir

Publicada la subasta de los doce solares del casco histórico de Cartagena cuyos propietarios no quieren construir