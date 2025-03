El PSOE de Cartagena toma posesión de la nueva junta de Santa Lucía y el PP controlará la de Canteras

Nunca es tarde si la dicha es buena. Esa es un poco la sensación general entre los vecinos de Santa Lucía y Canteras, que ayer ... veían al fin hecho realidad el sueño que perseguían de poder gestionar, aunque sea una pequeña parte, del presupuesto municipal para sus vecinos. Largos meses después y años desde que se sugiriera por primera vez constituir nuevas juntas vecinales, ambas echaban a andar como avanzadilla de las diez juntas que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha prometido constituir para descentralizar la gestión municipal.

En la población enclavada junto a las antiguas canteras romanas gobernará el PP gracias a un pacto con Vox, un acuerdo a imagen y semejanza del que sostiene al actual equipo de gobierno municipal. Siguiendo los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales, los populares cuentan con cuatro vocales a los que se suma el único vocal con el que cuenta el partido de Santiago Abascal. En la oposición quedan tres vocales de MC y uno del PSOE.

La junta que encabeza el barrio pesquero y que también agrupa a los vecinos de Los Mateos, Lo Campano y la barriada Santiago, sin embargo, será el farolillo rojo dentro del mar azul reinante en el municipio cartagenero. Allí el PSOE, con sus cinco vocales, son mayoría suficiente para gobernar frente a los dos representantes de MC, uno del PP y otro de Vox.

Vocales de Canteras PP: Juan Felipe García Nieto, Miguel Ángel Calero Ruiz, Álvaro Aznar Pardo y Francisco Javier Díaz Méndez

MC: Antonio Bazán Campoy, Pablo Molina Martínez y Adrián Conesa Pérez

PSOE: Teresa María García Gómez

Vox: Miguel Campos Caja

En Canteras, el vocal que ejercerá la presidencia será Felipe García Nieto. Si bien es propuesto por el PP, explicó a este diario que no está afiliado, sino que simplemente es un simpatizante del proyecto de la alcaldesa. Reconocido hostelero de la zona oeste con 40 años de trayectoria profesional, aseguró que se presentó a la junta vecinal con el ánimo de echar una mano a sus vecinos. «Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Me conocen todos, de hecho, ya se ha acercado alguno al bar para pedirme ayuda con una acera», señaló a LA VERDAD.

Sobre sus proyectos, García indicó que, recién tomado el cargo, todavía es pronto para aterrizar sobre cuestiones concretas y que, antes, mantendrá reuniones con las diferentes asociaciones de vecinos con el fin de trasladar al Ayuntamiento sus inquietudes. La junta de Canteras también engloba a San José Obrero, La Loma, Tentegorra, Casa del Alcalde, Los Díaz y Los Roses.

Ampliar El presidente de Canteras, junto al resto de vocales, se dirige a los asistentes al pleno de constitución. Antonio Gil/ AGM

Más allá de lo que su pueda hacer en materia de infraestructuras con el modesto presupuesto –250.000 euros, señalaron fuentes municipales a este periódico–, García dijo que tratará también de apoyar al Ayuntamiento con todas aquellas tareas relacionadas con la puesta en valor de las canteras romanas y peleará por la continuidad del proyecto del Bosque Romano. «Canteras es la puerta a la ciudad desde la zona oeste», reivindicó.

Asimismo, el nuevo presidente vecinal declaró que su voluntad es ser una mano amiga para los vecinos y su interlocutor cara al Ayuntamiento. «Seguramente nos falte dinero, pero estoy seguro de que conseguiremos cosas. Más con Noelia Arroyo al frente».

Vocales de Santa Lucía PSOE: José Manuel Torres Paisal, Verónica Palacios Hita, David García Gómez, María de los Ángeles Vila Bulnes y Fulgencio Jiménez de la Calle

MC: José García Vila y Francisco José Gómez García

PP: Pedro José García Fructuoso

Vox: María del Carmen Sánchez Gandía

En Santa Lucía, el presidente será el histórico socialista José Manuel Torres Paisal. Concejal del partido hasta 2011 y padre del actual portavoz del PSOE, Manuel Torres, es también hostelero de profesión y una figura muy reconocida en su barrio. Tras un tiempo apartado de la política municipal, aseguró a este periódico que ha decidido dar el salto a la nueva junta vecinal. Un proyecto que, destacó, llega tarde después de que el que fuera su partido, bajo las riendas de Ana Belén Castejón, votara un contra una propuesta similar elevada por Manuel Padín (Cs).

No obstante, se felicitó del paso dado por el Ayuntamiento y aseguró que estará a plena disposición de los habitantes valiéndose también de su relación cercana con la asociación de vecinos del barrio, a los que, dijo, «no hemos venido a sustituir».

Entre las ideas con la que llega, Torres señaló como una deuda pendiente la de hacer honor al nombre de la plaza de la Marina Española. El nuevo presidente de la junta vecinal pide que se instale un mástil para colgar la enseña nacional. «También queremos ver la posibilidad de que allí se puede celebrar una jura de bandera», indicó.

Torres, además, pedirá al Ayuntamiento un plan de rehabilitación de fachadas en el barrio con el objetivo de garantizar su buen estado, armonizar sus colores y, asegura, convertir a Santa Lucía en «la tacita de plata de Cartagena» y que conserve «su esencia pesquera».

Asimismo, de su equipo, destacó que los cinco vocales socialistas representan bien al vecindario que queda dentro del ámbito de la junta. «Tenemos un vocal de cada uno de los barrios, de modo que cada uno nos trasladará las necesidades de cada lugar», señaló de cara a la futura gestión del presupuesto del nuevo órgano, que manejará unos 200.000 euros a repartir entre infraestructuras, asfaltado y actividades festivas y deportivas.

Con Canteras y Santa Lucía en marcha, quedarían por constituir las juntas del Casco Antiguo (15.600 habitantes), Santa Ana pueblo y polígono (9.613), La Manga-Cabo de Palos (6.459 habitantes), Los Belones (6.271 habitantes) y el Barrio de la Concepción (5.315 habitantes), integrando zonas históricamente al margen del modelo de descentralización.

El gobierno de Noelia Arroyo aseguró que, con este nuevo modelo, la población cubierta pasará del 30% actual al 100 %, abarcando a los 219.385 habitantes del municipio. Además, defendieron que el presupuesto irá 'in crescendo' durante los próximos años con el objetivo de alcanzar los 8,7 millones de euros en 2027.