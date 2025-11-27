El PSOE de Cartagena denuncia que el Consistorio tiene 13 millones sin pagar de 1.200 facturas

C. R. Cartagena Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El concejal socialista Pedro Contreras denunció ayer que el Ayuntamiento de Cartagena tiene «en los cajones 1.205 facturas sin pagar por un importe total de 13.507.500 euros». Según el edil, a esto se le suma el hecho de que la Intervención General del Ayuntamiento en 2024 «formuló 175 reparos a 318 facturas, por un importe cercano a los 15 millones de euros correspondientes a la prestación de obras, servicios o suministros sin el necesario amparo contractual. Esta situación refleja prácticas recurrentes de contratación irregular que comprometen los principios de legalidad, eficiencia y control en el gasto público», incidió Contreras.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Nacho Jáudenes, aseguró que «la afirmación del PSOE es rotundamente falsa. El periodo medio de pago en los tres últimos meses no ha superado los 19 días: 10,63 días en julio; 18,41 días en agosto; 11,59 días en septiembre. Siempre hay facturas en tramitación y algunas necesitan más tiempo cuando presentan incidencias administrativas o errores en su presentación, pero los datos del periodo medio reflejan con claridad la fluidez del pago».

En opinión del edil, «el PSOE se va a una foto fija que corresponde a un momento concreto en el que existían tan solo 359 facturas en tramitación por un importe de 3.706.758 euros, menos del 10% de una facturación trimestral superior a 41 millones de euros. Una persona con un mínimo de seriedad y rigor técnico no formularía esa acusación porque es un ataque injusto a una labor puramente técnica».