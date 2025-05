Protesta del colectivo LGTBI en Cartagena

Eva Cavas Sábado, 17 de mayo 2025, 20:27 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

El colectivo Galactyco convocó este sábado frente al Palacio Consistorial a representantes de los grupos de la oposición, a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a la ciudadanía para protestar porque no se pusieran las banderas Lgtbi para conmemorar el Día Internacional Contra la Lgtbifobia.

«Las banderas de la diversidad se han colocado en los mástiles del Palacio Consistorial desde hace 10 años y este año, a pesar de solicitarlo con tiempo, han decidido no ponerlas sin decirnos absolutamente nada. La Ley de Igualdad regional obliga a las instituciones a instalarlas. Creo que han cedido a la Lgtbifobia», afirmó Mar Tornero, presidenta del colectivo.

«No hay duda del compromiso»

A preguntas de este periódico, un portavoz municipal indicó que «la bandera romaní se izó este sábado y se ha quedado el fin de semana. En cuatro meses las banderas de la diversidad se han izado tres veces, siendo la que más se visibiliza. La próxima será en el Orgullo. No hay dudas del compromiso».

Por su parte, el presidente de la Favcac, Tomás Sánchez, comentó que «no es lógico ni coherente que no se suban las banderas cuando no molestan a nadie. Si no las quieren mirar que no lo hagan».

Los grupos de la oposición, MC, PSOE y Sí Cartagena, que estuvieron ampliamente representados, colgaron las banderas de la diversidad en las ventanas y balcones de sus despachos en señal de protesta.

El exconcejal de Igualdad y miembro de Sí Cartagena, David Martínez Noguera, declaró que «esto era una muerte anunciada. El PP ha cedido a las presiones de Vox. No podemos retroceder en derechos y no poner la bandera este día es un paso atrás». Por su parte el edil del PSOE Pencho Soto dijo que «realmente es una vergüenza porque la Ley regional dice claramente que hay que ponerlas y el Ayuntamiento también lo respaldó. La otra vez la excusa fueron las Fallas y ésta será la Noche de los Museos». El portavoz de MC, Jesús Giménez, afirmó que «como Vox sólo influye en el 5% del presupuesto intenta contentar a sus votantes quitando banderas y lo único que han conseguido es que haya más banderas Lgtbi que nunca en el Palacio Consistorial».

Cada 17 de mayo, desde 1990, se conmemora el día en que Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

