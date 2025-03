Un programa del SEF en Cartagena logra que el 80% de sus participantes obtengan contratos de trabajo

Estar desempleado no es agradable para nadie. Peor aún es cuando la situación se alarga en el tiempo, porque la seguridad en uno mismo empieza ... a resquebrajarse y la incertidumbre se abre camino. Restablecer la confianza de los alumnos es precisamente uno de los principales propósitos del curso 100x100 Activación, que el Servicio de Empleo y Formación (SEF) está impartiendo ahora en Cartagena. Un municipio que, con una tasa de paro del 13,13% en febrero, necesita iniciativas eficaces como esta está demostrando ser.

Se trata de la séptima edición de este programa en el municipio, impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y cuyo fin último es la incorporación al mercado laboral de los veinte alumnos participantes. Dinámicas de grupo, entrevistas personalizadas, contactos con empresas, asistencia a las ferias de empleo y un apoyo a cada uno de los integrantes en el que se implica todo el grupo, de la mano de la psicóloga y 'coach' Mercedes Rodríguez.

Las cifras hablan por sí solas, el programa tiene una tasa de éxito del 80%, en parte debido al trabajo que han hecho para determinar y optimizar las habilidades de los alumnos y a facilitar el contacto directo con las empresas del municipio.

El grupo actúa como una red de apoyo para cada alumno, de forma que llegan más fácilmente a las ofertas laborales

Los alumnos de la edición que se está impartiendo actualmente, de los que más del 30% ya han conseguido un contrato de trabajo antes de llegar a la mitad del curso, reconocen haber avanzado tanto personal como laboralmente. «Hemos aprendido que debemos confiar en nuestras fortalezas y, durante el curso, están saliendo muchas que ni siquiera sabíamos que teníamos. A comunicarnos mejor, a no rendirnos o a convencernos de que no somos solo números. Para llegar a eso, ha sido muy importante también la energía que nos da el grupo», explica Lola Cepillo.

La experiencia suma

A Juanjo López, la experiencia también le ha ayudado en lo personal. «Yo estaba muy desanimado por tener que volver otra vez a empezar a buscar trabajo, mi currículum no ayudaba a que mi perfil fuese atractivo y ahora todo eso ha cambiado. Tanto el grupo como Mercedes me han ayudado un montón a enfrentarme a esta situación y también a abrirme a los demás. Ahora estoy en varios procesos de selección y ya he hecho entrevistas de trabajo».

«Yo he actualizado todo. Lo primero, mi currículum, que ha pasado de tener tres páginas a una sola. Eso es gracias a que el curso me ha ayudado a encontrar un objetivo con lo que quiero hacer laboralmente. Además, he hecho algo que pensé que no haría jamás y que es ir a una empresa a presentarme y contar mi trayectoria. He roto ese miedo y estoy orgullosa», afirma Eva Cecilia López Romero. Lina Obando comenta también que estaba «muy agradecida porque he aprendido, tanto de la profesora como de mis compañeros, y sus experiencias me han ayudado mucho a cómo desenvolverme en el mundo laboral. Por ejemplo, a enfrentarme a una entrevista de trabajo o a buscar cuál es mi objetivo».

Los participantes lo tienen muy claro, recomendarían este curso a otros desempleados. «Lo recomendaría al 100%. Por la profesora y por mis compañeros. Porque donde tú ves un fallo, ellos te demuestran que en realidad es una oportunidad. Ahora sabemos de verdad cómo es la búsqueda activa de empleo. Si nuestro currículum está adaptado al trabajo al que aspiramos. Que nuestras flaquezas están solo en nuestra cabeza. Es una manera de ayudar a la inserción de una forma mucho más directa», dice Sonia Ros.

Cien días para prepararse

El programa, que se pone en marcha cada tres meses en distintas ciudades de la Región, «se llama así porque son 100 días para estar al 100% para buscar empleo. Además de mi formación como psicóloga, lo que yo aporto es que sé exactamente la realidad que se van a encontrar en una entrevista de trabajo, porque he trabajado reclutando personal», dijo Mercedes Rodríguez.

La faceta de psicóloga de la profesora es clave, ya que, entre los objetivos que definen este curso, está la detección de creencias limitantes, el refuerzo de la autoestima o reconectar con las fortalezas que se pueden perder de vista. «Trabajamos en definir qué queremos, cómo lo queremos y cuándo. Nos marcamos un objetivo realista de empleo y definimos un plan de acción para conseguirlo. Hacemos un proceso de selección para detectar talento que está en situaciones de desempleo y darlo a conocer a las empresas», comenta.

Además de participar en las ferias de empleo, el programa cuenta con un apartado de colaboración con empresas, que permite a los alumnos tener la oportunidad de explicar su perfil ante los responsables, como ya han hecho con Sanitas y con Marnys.

Enfocado a desempleados

La directora del SEF en Cartagena, Ana María Caja, hizo hincapié en que este curso «está dirigido a personas desempleadas, que quieren desarrollar herramientas de búsqueda activa de empleo y el único requisito que se exige es estar inscrito como demandante de empleo en la oficina del SEF».

En la fase previa del programa, se presentaron cerca de ochenta candidatos, de los que fueron seleccionados veinte. Lo que se busca son personas con distintos perfiles, de forma que se cree un grupo heterogéneo que se enriquezca con la experiencia individual de cada integrante.

Tal y como avanza la directora de la oficina, «en abril va a empezar otro curso 'Vives Emplea Saludable', que ponemos en marcha en colaboración con la ONG Acción Contra el Hambre. Para este grupo, hemos seleccionado a otras treinta personas demandantes de empleo, también con perfiles heterogéneos, que incorpora un módulo de salud física y mental».

Este programa, no solo mejora la empleabilidad de los participantes sino que contribuye a favorecer el bienestar físico, emocional y social. Además de enseñar nuevas herramientas de búsqueda de empleo en el mercado laboral actual, también ofrece talleres de hábitos saludables.

«En cuanto las personas conocen nuestros cursos muestran mucho interés en participar. De hecho, para el que comienza en abril hemos empleado SMS informativos que, unido a la labor que realizan en orientación, nos está dando buen resultado», asegura Ana María Caja.

Colaboración con empresas

En su opinión, la situación laboral en Cartagena es esperanzadora, ya que, afirma, «cada vez nos llegan más ofertas de empleo y, en parte, eso se debe a la colaboración del SEF con otras entidades y empresas de la comarca».

El SEF tiene firmados convenios de colaboración con otros organismos como la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), con la que están a punto de iniciar programas experienciales de varias especialidades, que consisten en formar a los usuarios para un oficio, al tiempo que les garantizan un contrato laboral de doce meses.

Mercedes Rodríguez Psicóloga y formadora «Es muy desmotivador buscar empleo de forma solitaria»

En las siete ediciones que lleva el programa 100x100 Activación en Cartagena, han pasado por sus aulas ciento cincuenta y cinco personas con las que la psicóloga y 'coach' Mercedes Rodríguez continúa en contacto. «Dentro de los cometidos de este curso, incluimos también un seguimiento de seis meses para cada uno de los participantes, aunque yo sigo en contacto con todos ellos. Siempre que quieran que les aconseje sobre un trabajo, que les ayude para preparar entrevistas o lo que necesiten, aquí estaré», dijo Rodríguez.

Su implicación y empatía hacia el alumnado facilita un ambiente de confianza que se contagia a todo el grupo, logrando que la búsqueda de trabajo se convierta en una tarea conjunta y los logros de cada uno de sus integrantes en una motivación para el resto. «Es muy desmotivador buscar empleo de forma solitaria y, al hacerlo en grupo, llegamos más rápido a todas las ofertas de trabajo. El grupo se convierte en una red de apoyo y, al ser tan heterogéneo, cada uno aporta su propia experiencia y eso luego le sirve al resto como aprendizaje».