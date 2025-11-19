Profesionales de Ribera Virgen de la Caridad explican la actividad del hospital y los perfiles sanitarios a estudiantes El hospital acerca la realidad sanitaria a los estudiantes de Bachiller del programa 'Maristas Contigo' con talleres prácticos, visitas guiadas y demostraciones de RCP. La jornada incluye la participación de dirección médica, profesionales de Medicina, Pediatría, Farmacia, Enfermería y Emergencias, y finaliza con la clausura de la subdirectora médica

Hospital Ribera Virgen de la Caridad ha participado por tercer año consecutivo en el programa Maristas Contigo, una iniciativa del colegio Maristas de Cartagena que acerca la realidad sanitaria a jóvenes estudiantes interesados en convertirse en futuros médicos, enfermeros, farmacéuticos o pediatras. El objetivo es ofrecerles una visión directa de cómo es el día a día en un hospital, las responsabilidades de cada especialidad, las dificultades del camino formativo y la labor profesional que desempeñarán en el futuro.

Esta iniciativa no solo permite a los jóvenes descubrir cómo funciona un hospital por dentro, sino que también les acerca a la realidad de lo que será su futuro profesional: la responsabilidad de cuidar, la capacidad de trabajar en equipo y la vocación de servicio público. Para el Hospital Ribera Virgen de la Caridad, promover este contacto directo con profesionales en activo es una forma de inspirar a las nuevas generaciones, mostrarles los retos del camino formativo y, al mismo tiempo, transmitirles la enorme satisfacción personal que conlleva ayudar, curar y salvar vidas. Se trata de formar y motivar a las futuras promesas de la sanidad, sembrando esperanza y reforzando su compromiso con una profesión imprescindible para la sociedad.

La jornada ha comenzado con la bienvenida del director médico del hospital, el doctor Fulgencio Albaladejo, especialista en Medicina Interna y Medicina Familiar, quien ha compartido con los estudiantes su experiencia profesional y la importancia del trabajo multidisciplinar en el ámbito asistencial.

Posteriormente, ha intervenido la doctora Carmen Díaz, especialista de Medicina General y Atención Primaria, seguida de la doctora Verónica Blaya, profesional del área de Pediatría, que ha explicado las particularidades de la atención a la población infantil. También ha participado Mónica Óvilo profesional del área de Farmacia Hospitalaria, que ha detallado el papel esencial del farmacéutico en la seguridad del paciente y en la gestión de los tratamientos.

A continuación, los jóvenes han visitado la (UME) Unidad Móvil de Emergencias, guiados por Miguel López, coordinador de Emergencias y responsable de Ambulancias Perpetuo Socorro S.L.L; quien les ha mostrado el funcionamiento de este recurso y la labor que desempeñan el médico, el enfermero y el técnico de emergencias en situaciones críticas.

La actividad ha continuado con un recorrido por las principales áreas del hospital, en dos grupos acompañados por el coordinador de Enfermería Pabló Carsellé y Laura García, supervisora de Enfermería de Quirófano. Durante la visita, los estudiantes han conocido los servicios de Hospitalización, Laboratorio, Radiología, Urgencias y el Policlínico de Especialidades Médicas, obteniendo una visión integral del funcionamiento del centro y de la coordinación entre equipos.

Además, el personal de Enfermería ha realizado con los asistentes una demostración práctica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), explicando los pasos esenciales y la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia vital.

La jornada ha concluido con la clausura a cargo de la subdirectora médica del hospital, María Rubio Chacón, que ha agradecido la participación de los estudiantes y ha puesto en valor la vocación, el compromiso social y la satisfacción personal que acompañan a las profesiones sanitarias.

Con esta iniciativa, el hospital del grupo Ribera, reafirma su compromiso con la comunidad, la formación, la orientación vocacional y el impulso del talento sanitario entre las nuevas generaciones.