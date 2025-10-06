Los principales actos navideños de Cartagena contarán con un refuerzo de seguridad privada

Visto y no visto. Una semana es lo que ha durado publicado un contrato para externalizar en una empresa privada la vigilancia de los principales ... actos que la Concejalía de Cultura está preparando para la Navidad. El Ayuntamiento ordenó este lunes retirar la licitación de la Plataforma de Contratación valorado con un presupuesto base –sujeto a bajas– de 31.404,96 euros sin IVA. La comunicación que figura en el citado portal es escueta. «Anuncio publicado por error. Pertenece al ANEXO IV».

El contrato, según referían los pliegos, buscaba dar cobertura a las actos que tendrán lugar en la plaza de San Francisco, la plaza de España, la plaza de Juan XXIII y el Icue, cuando tal vigilancia y seguridad se considere necesaria. Habitualmente el Ayuntamiento suele contratar seguridad privada para prevenir posibles ataques vandálicos al belén municipal. También lo ha hecho anteriormente para eventos como puede ser la Noche de los Museos, el 8-M, la liga de fútbol base o alguna muestra gastronómica.

Estos cuatro emblemáticos escenarios del centro de la ciudad antes mencionados constituyen las ubicaciones de los prinicipales eventos navideños. En la programación del año pasado, la plaza de España acogió actividades, talleres y actuaciones para público infantil. Asimismo, San Francisco fue escenario de algunos de los múltiples conciertos con diferentes temáticas y géneros de los que pudieron disfrutar los cartageneros, incluida alguna campanada de fin de año. Asimismo, el Icue es donde previamente estuvieron recogiendo cartas tanto Papá Noel como los Reyes Magos.

«Promoción» de la ciudad

El informe de necesidad del contrato anulado, sin embargo, lejos de hablar de una posible necesidad de un refuerzo de la seguridad, se limita a fundamentar su contratación en la «promoción» de la ciudad. «La celebración de tales eventos en la ciudad de Cartagena mejora la proyección de su imagen y hace que esta sea conocida a nivel nacional e internacional (...) La adecuada atención al elevado número de asistentes a los distintos eventos, requiere de un servicio de vigilancia y seguridad que garantice la seguridad de todas las personas».

Este periódico preguntó en primer lugar por los motivos de la necesidad de seguridad privada y, después, por los motivos tras la suspensión de este contrato apenas una semana después de publicarlo, pero no obtuvo respuesta.

Este movimiento se da en un año donde el Gobierno municipal se ha tomado con mucha antelación y previsión la organización de los festejos navideños. Este pasado septiembre, la Mesa de Contratación adjudicó los contratos para el suministro de las carrozas para la Cabalgata de Reyes, así como para la gestión del Belén municipal. En ambos casos tan sólo se había presentado una empresa, Alicia Castro Simo para las carrozas, e Inversiones de ocio Navarro para la gestión del Belén municipal.