Cartageneros visitaban las pasadas navidades el belén municipal instalado en la plaza San Francisco. A. Gil / AGM

Los principales actos navideños de Cartagena contarán con un refuerzo de seguridad privada

El Ayuntamiento saca a licitar la contratación de vigilantes para los actos en cuatro plazas del centro y, una semana después, desiste del procedimiento

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:40

Visto y no visto. Una semana es lo que ha durado publicado un contrato para externalizar en una empresa privada la vigilancia de los principales ... actos que la Concejalía de Cultura está preparando para la Navidad. El Ayuntamiento ordenó este lunes retirar la licitación de la Plataforma de Contratación valorado con un presupuesto base –sujeto a bajas– de 31.404,96 euros sin IVA. La comunicación que figura en el citado portal es escueta. «Anuncio publicado por error. Pertenece al ANEXO IV».

