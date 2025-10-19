Premio a la excelencia universitaria

Ángela de la Llana Domingo, 19 de octubre 2025, 07:54 Comenta Compartir

Reunir el talento que sale de nuestras universidades, en esta ocasión de los egresados que han estudiado en la Universidad Politécnica de Cartagena. Evitar, también, la fuga de recién licenciados que buscan oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras. La UPCT ha formado a profesionales que se han implicado con la Región y están cosechando grandes éxitos para nuestras empresas.

El pasado jueves, el Espacio Alviento de Cartagena se convirtió en una fiesta. Era la entrega anual de los Premios Consejo Social y Alumni UPCT 2025, organizados por el Consejo Social, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el diario LA VERDAD. Un evento que este año reconoció al Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, al emprendedor Pedro Antonio García, al trabajador de Navantia Vicente Carrión, a la empresa Estrella de Levante, al Ayuntamiento de Cartagena, a Erasmus Student y al biomédico Alejandro Martínez. Posterior al evento, que se desarrolló en un gran ambiente de cordialidad entre alumnos, egresados, profesores y autoridades, se ofreció a los asistentes un cóctel en el que, según la sugerencia del presidente de la asociación de Alumni de la UPCT, Ignacio Cifuentes, los asistentes desarrollaron networking. «De la Universidad sale un talento brutal que no debemos de desperdiciar, por eso es necesario que las empresas abran las puertas a los nuevos alumnos, que charlen con ellos y se generen oportunidades», señaló.

Muchos fueron los asistentes a una velada con el mar de fondo, en la que se degustaron tapas como el sushi, gambas en gabardina, gyozas de verduras, brochetas de tomate y queso, la tradicional marinera, hamburguesas y pastelería variada. Todo ello regado con cerveza Estrella de Levante y buenos vinos.

Entre los asistentes, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que clausuró el acto; el presidente del Consejo Social de la UPCT, Emilio Restoy; la concejala del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora; el rector de la UPCT, Mathieu Kessler y el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez. Este último destacó «unos premios que valoran la importancia de unos magníficos profesionales formados en la UPCT, muchos de ellos integrados en el tejido empresarial de la Región».

Dos instituciones muy unidas

El rector de la UPCT, Mathieu Kessler, atendió con agrado a los numerosos alumnos que quisieron saludarle, como a la ingeniera telemática, trabajadora del laboratorio de la Politécnica TRUST Lab, María Jesús Alba, con la que departió sobre el futuro. Él dijo a LA VERDAD que «este evento genera mucha alegría ya que se galardona a muchos alumnis por parte de dos instituciones que están unidas».

Asistieron, entre otros, empresarios como Andrés Baraza, Tomás Martínez Pagán, José Martínez Nieto y Antonio Betancourt; el decano del colegio de Ingenieros de Murcia, Marcos Mateos; el decano de los Ingenieros Técnicos, Miguel Ángel Sola; el fiscal jefe de Cartagena, David Campayo; la presidenta del Ceicc, Nuria Castillo; la secretaria del Consejo Social, María Jesús Peñalver; el director de la Autoridad Portuaria, José María Gómez Fuster; el director regional del grupo ATU, José Luis Reverte; el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez; la directora del Centro Tecnológico Naval, Noelia Ortega; el comisario de la Policía Local y director de la Espac, Manuel Asensio, y el presidente de Cruz Roja en Cartagena, Andrés Ros.

Tampoco faltaron invitados como Fernando García, Paula y María José Olivo, Nuria Esteve, José Miguel Morales, María José Ros, Ana Salmerón, Nieves Betancur y la egresada Alexia Shakhalenka.

Entre los asistentes, familias orgullosas, como la del premiado Alejandro Martínez. Eduardo Atue, Raquel Alejandro Martínez, Carmen Ortega, Carmen María Guillermo y Antonio Javier Martínez, se mostraron «muy orgullosos de que nuestro hijo y hermano haya recibido esta noche, de manos del presidente del grupo Huertas, Ginés Huertas, el premio a la superación».

