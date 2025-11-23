El PP de Cartagena celebra su comida de Navidad y destaca los «avances» logrados en 2025 La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, destacó los proyectos materializados en ámbitos como la seguridad, la industria, el empleo y la educación

Más de quinientos militantes y simpatizantes participaron este domingo en la comida de Navidad del Partido Popular de Cartagena, una jornada de convivencia celebrada en el local social de Molinos Marfagones en la que la alcaldesa y presidenta del partido, Noelia Arroyo, agradeció el trabajo de los populares después de un año de gestión y de avances para Cartagena durante el que partido ha estado presente en todo el municipio, en reuniones de trabajo, visitas a obras, locales sociales y juntas municipales.

Arroyo definió el encuentro como una reunión del «partido con mayor capacidad de transformar el municipio» y afirmó que su obligación es solucionar problemas y proyectar la Cartagena del futuro. Señaló que el PP mantiene «abierta la puerta a cualquier persona que tenga algo que aportar a Cartagena, sea de la ideología que sea», y dirigió un agradecimiento especial a las «entidades sociales, culturales y vecinales que habéis aceptado nuestra invitación«. Para nosotros es un honor trabajar todos los días con vosotros».

Recordó que el año comenzó con la bienvenida a un centenar de nuevos militantes, y que el PP de Cartagena ha seguido creciendo porque el proyecto popular atrae cada vez a más vecinos que quieren implicarse «mientras otros partidos menguan, mendigan militantes, incluso los compran. Por la puerta abierta del PP de Cartagena sigue entrando nuevos militantes dispuestos a entregar su tiempo al proyecto sin pedir nada a cambio».

En su repaso del año, Arroyo destacó avances en vivienda; en seguridad, con los tres cuarteles de Policía Local entre los ya abiertos, en obra y en proyecto; y en industria y empleo, con la consolidación de CAETRA. También citó la apertura de más aulas de estudio y más juntas municipales en barrios y diputaciones con el objetivo de que el cien por cien de la población esté representado al final de la legislatura.

Arroyo advirtió de que 2025 necesitará más trabajo y el mismo compromiso para mejorar la vida de los cartageneros y adelantó que el próximo fin de semana participará en la «Cumbre de alcaldes del PP» convocada por el presidente Alberto Nuñez Feijóo «para impulsar el cambio necesario en España también desde los ayuntamientos».

En el acto intervino también el vicesecretario general del PP en la Región de Murcia, Joaquín Segado, que destacó que Arroyo «ha conseguido hacer el partido más grande y transversal«. Ha atraído a personas distintas unidas por su compromiso por Cartagena. Ningún partido político es capaz de reunir a tanta gente tan diversa y comprometida por Cartagena un domingo por la mañana».

La convivencia contó asimismo con la participación del secretario general del PP en Cartagena, Ignacio Jáudenes, y del expresidente de la Junta Municipal de Molinos Marfagones, Antonio Martínez Muñoz, junto a más de quinientas personas entre militantes, simpatizantes y representantes de entidades locales, culturales y vecinales invitadas por el partido.