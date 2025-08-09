La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sombrillas volando por el efecto de la tolvanera en Isla Plana. Nacho Ruiz

Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana

Los bañistas han presenciado cómo el remolino de viento se llevaba los parasoles como si fueran hojas de papel

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:48

Una potente tolvanera se ha llevado por delante este sábado a mediodía varias sombrillas de playa en Isla Plana, Cartagena. Como si fueran hojas de papel los parasoles han quedado suspendidos en el aire a varios metros de altura por la fuerza del viento.

Los bañistas que se encontraban en el arenal han presenciado este fenómeno meteorológico con asombro y precaución ante el riesgo de que las sombrillas pudieran caerles encima.

Se trata de un remolino de viento que levanta polvo y se forma principalmente en zonas secas y despejadas, sobre todo en terrenos llanos y abiertos, aunque en este caso se ha desplazado hacia la costa, llevándose consigo hasta cinco sombrillas que no estaban suficientemente bien ancladas al suelo.

Las tolvaneras, que no suelen durar más de unos pocos minutos, se producen por la diferencia de la temperatura del aire. Cuando el suelo está muy caliente el aire que entra en contacto con este asciende de manera rápida y se encuentra con masas de aire más frío. Esa diferencia hace que se produzca el remolino.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  5. 5 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  6. 6 Un piloto, un ingeniero y un líder cooperativista se incorporan al callejero de Murcia
  7. 7

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  8. 8 Izan Almansa da un giro radical: ficha por el Real Madrid y se olvida de la NBA
  9. 9 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  10. 10 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana

Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana