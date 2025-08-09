Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana Los bañistas han presenciado cómo el remolino de viento se llevaba los parasoles como si fueran hojas de papel

Una potente tolvanera se ha llevado por delante este sábado a mediodía varias sombrillas de playa en Isla Plana, Cartagena. Como si fueran hojas de papel los parasoles han quedado suspendidos en el aire a varios metros de altura por la fuerza del viento.

Los bañistas que se encontraban en el arenal han presenciado este fenómeno meteorológico con asombro y precaución ante el riesgo de que las sombrillas pudieran caerles encima.

Se trata de un remolino de viento que levanta polvo y se forma principalmente en zonas secas y despejadas, sobre todo en terrenos llanos y abiertos, aunque en este caso se ha desplazado hacia la costa, llevándose consigo hasta cinco sombrillas que no estaban suficientemente bien ancladas al suelo.

Las tolvaneras, que no suelen durar más de unos pocos minutos, se producen por la diferencia de la temperatura del aire. Cuando el suelo está muy caliente el aire que entra en contacto con este asciende de manera rápida y se encuentra con masas de aire más frío. Esa diferencia hace que se produzca el remolino.

