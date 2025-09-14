Podemos exige que se impida atracar en Cartagena a un buque israelí de una empresa «cómplice» con el «genocidio» en Gaza El partido acusa a la multinacional ICL de «extraer minerales de las tierras ocupadas» y «abastecer de fósforo blanco para bombas»

Podemos exigió este domingo que se impida atracar en el Puerto de Cartagena al buque israelí Trans Tind, procedente de Ashdod y cargado de fertilizantes de la multinacional israelí ICL. La diputada de Podemos María Marín y el secretario de Comunicación de la formación morada, Víctor Egío, denunciaron desde la explanada del Puerto, poco antes de la llegada del navío prevista a las 13 horas, que la empresa «se lucra extrayendo minerales de tierras ocupadas y robadas a los palestinos junto al Mar Muerto, además de abastecer desde Estados Unidos de fósforo blanco al ejército sionista para fabricar bombas usadas en Gaza».

Marín señaló que «este comercio choca con la petición de la Corte Internacional de Justicia para que todos los países bloqueen cualquier relación comercial que fomente la ocupación israelí y la explotación de las tierras ocupadas», algo que también denunciaron los colectivos propalestinos BDS y Palestina Libre.

Podemos exigió «tanto a la Autoridad Portuaria como al gobierno de España, al ministro de transportes Oscar Puente, que impidan su llegada» y condenó «la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez, que ha tardado dos años en llamar genocidio al genocidio pero que, al mismo tiempo, sigue permitiendo el comercio de armas con Israel y el comercio con multinacionales que se lucran a costa de ese genocidio como ICL».