La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Marín y Víctor Egío, este domingo, con la bandera de Palestina en el Puerto de Cartagena. Antonio Gil / AGM

Podemos exige que se impida atracar en Cartagena a un buque israelí de una empresa «cómplice» con el «genocidio» en Gaza

El partido acusa a la multinacional ICL de «extraer minerales de las tierras ocupadas» y «abastecer de fósforo blanco para bombas»

LA VERDAD

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:01

Podemos exigió este domingo que se impida atracar en el Puerto de Cartagena al buque israelí Trans Tind, procedente de Ashdod y cargado de fertilizantes de la multinacional israelí ICL. La diputada de Podemos María Marín y el secretario de Comunicación de la formación morada, Víctor Egío, denunciaron desde la explanada del Puerto, poco antes de la llegada del navío prevista a las 13 horas, que la empresa «se lucra extrayendo minerales de tierras ocupadas y robadas a los palestinos junto al Mar Muerto, además de abastecer desde Estados Unidos de fósforo blanco al ejército sionista para fabricar bombas usadas en Gaza».

Marín señaló que «este comercio choca con la petición de la Corte Internacional de Justicia para que todos los países bloqueen cualquier relación comercial que fomente la ocupación israelí y la explotación de las tierras ocupadas», algo que también denunciaron los colectivos propalestinos BDS y Palestina Libre.

Podemos exigió «tanto a la Autoridad Portuaria como al gobierno de España, al ministro de transportes Oscar Puente, que impidan su llegada» y condenó «la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez, que ha tardado dos años en llamar genocidio al genocidio pero que, al mismo tiempo, sigue permitiendo el comercio de armas con Israel y el comercio con multinacionales que se lucran a costa de ese genocidio como ICL».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  4. 4 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  5. 5

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  6. 6

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  7. 7

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  8. 8 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  9. 9

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  10. 10 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Podemos exige que se impida atracar en Cartagena a un buque israelí de una empresa «cómplice» con el «genocidio» en Gaza

Podemos exige que se impida atracar en Cartagena a un buque israelí de una empresa «cómplice» con el «genocidio» en Gaza