La plataforma teme que el Puerto de Cartagena surta a la planta de biogás de Los Camachos

La planta de biogás proyectada para Los Camachos sigue levantando ampollas entre los vecinos de las localidades más próximas. Más de una treintena de ... integrantes de la Plataforma Stop Biogás se manifestaron este miércoles frente al edificio de la Autoridad Portuaria, a la que consideran la principal impulsora del proyecto.

«La Autoridad Portuaria ha sido la que ha cedido esta parcela y nos tememos que, a través de la dársena de Escombreras, van a venir los residuos orgánicos que no quieran en Europa. Ahora por ejemplo tenemos el problema de la gripe aviar y, si la planta estuviese operativa, vendrían aquí todos esos cadáveres de animales porque en Europa hay muchas de estas plantas y lo que a ellos les sea rentable no lo van a mandar aquí, vendrá lo que ellos no quieran y aquí los recibiremos gustosamente porque el Puerto de Cartagena tiene que aumentar en el 'ranking' de mercancías», afirmó el portavoz de la Plataforma, Ginés Egea.

Junto a los vecinos estuvieron también en la concentración representantes políticos como el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo; de Podemos, Leli García, y de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba. Por el contrario, no acudieron al llamamiento ni por parte del PP ni del PSOE, ni fueron recibidos por un representante del Puerto.

Egea volvió a incidir en que la única localidad de la comarca que cuenta con macrogranjas de porcino es Fuente Álamo «y para esa zona hay proyectadas tres macroplantas, una de ellas con capacidad para dos millones de toneladas de residuos. Así que de ahí no va a llegar nada a la de Los Camachos». La plataforma lleva desde su constitución organizando reuniones informativas con vecinos y colectivos de los pueblos y municipios colindantes, en las que explican los perjuicios de tener junto a sus hogares un negocio de estas características. «Es una contaminación por tierra, mar y aire. Por aire con la chimenea que va a estar todo el día funcionando y con todos los residuos de la factoría, como el sulfídrico que afecta a la salud de las personas. Por agua, ya que el nivel freático está a menos de dos metros y el Mar Menor muy cerca. Y por tierra, por la cantidad de camiones que tienen que venir de fuera para abastecer la planta», declaró Egea.

Sobre los residuos necesarios para el funcionamiento de la factoría, el portavoz de la plataforma recordó que «el biogás se produce de residuos orgánicos, fundamentalmente tiene que haber purines, cadáveres de animales y sustancias orgánicas con las que deben tener mucho cuidado porque normalmente tienen contaminación de metales pesados».

Este periódico pidió al Puerto su versión sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta.