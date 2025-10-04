Una docena de asociaciones de vecinos de Cartagena se unen en la plataforma contra el biogás

La plataforma contra la planta de biogás del polígono industrial de Los Camachos ya está constituida. Más de una docena de asociaciones de vecinos ... y numerosos particulares se comprometieron en la tarde de este viernes a luchar contra la instalación de esta factoría.

Bajo el nombre 'Stop biogás Los Camachos, Cartagena, Mar Menor' se encuentran los colectivos vecinales de Los Camachos, Los Beatos, La Unión, La Aparecida, Los Urrutias, Urbanización Estrella de Mar, Punta Brava, El Carmolí, El Llano del Beal, Los Alcázares, Bahía Bella, El Algar o Roche.

«Ya tenemos preparadas las hojas de firmas, camisetas y merchandising que vamos a llevar en todas las protestas que hagamos. Una de las primeras acciones será asistir al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena el próximo jueves, para escuchar las iniciativas que se han presentado en contra de la instalación de la planta», anunció el presidente de los vecinos de Los Camachos, Ginés Egea.

Desde que se conociera la intención de la empresa Heygaz de instalarse en la zona, los vecinos de Los Camachos fueron quienes iniciaron esta cruzada contra la planta de biogás, respaldados únicamente por la asociación Ecologistas en Acción, que presentó alegaciones al proyecto y denunció sus posibles consecuencias. Tres semanas después, cuentan con el apoyo de más de una docena de colectivos vecinales, del grueso mayoritario de los empresarios afincados en el polígono de Los Camachos y también el de los de Cabezo Beaza. «Ha triunfado la razón frente a la irracionalidad de destruir el medio ambiente y devaluar las propiedades de alrededor a cambio de seis puestos de trabajo netos», se congratuló Egea.

Tanto vecinos como empresarios coinciden desde el inicio en la premisa de que «no tiene sentido alguno hacer aquí esa planta, junto a las casas de la gente y a un espacio que está protegido por la Ley del Mar Menor. Sobre todo cuando no cuentan con ninguna factoría cerca que les pueda aportar la materia orgánica que necesitan para producir el biometano. Tal y como pudimos ver en el proyecto preliminar de la compañía, los camiones cargados vendrían desde el Puerto de Cartagena y desde el de Escombreras», comentó.