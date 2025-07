MC pide más frecuencias en la línea de autobús hasta La Azohía e Isla Plana

LV Cartagena Jueves, 17 de julio 2025, 00:09 Comenta Compartir

MC reclamó ayer más frecuencias para la línea de autobús del litoral oeste. La portavoz adjunta de la formación cartagenerista, Mercedes Graña, criticó que, mientras a La Manga van 35 autobuses al día, al litoral oeste llegan solo 4. «¿Qué tipo de movilidad puede ofrecerse con esa frecuencia? Es una burla para los vecinos y visitantes», aseguró la concejal, que sostuvo que el gobierno local tiene abandonados a los vecinos de La Azohía e Isla Plana.

Para la edil de la oposición, los horarios son «incoherentes». «Los pocos autobuses que llegan al litoral oeste no responden a patrones laborales ni de ocio. No son útiles ni para trabajar ni para disfrutar del entorno». Algo que evidencia, dijo Graña, que «quien diseña las rutas no ha pisado jamás La Azohía o Isla Plana».

Asimismo, la edil cartagenerista reclamó servicio de autobús para Campillo de Adentro, porque «no tener servicio de bus en pleno 2025 solo demuestra que para este gobierno hay poblaciones que no existen; y es indignante».

La edil recordó que, en diciembre del año pasado, se aprobó una moción en la Junta Vecinal de la zona para dotar a Campillo de una línea, «aunque nada se ha hecho desde entonces para cumplir la promesa plenaria».

En este sentido, MC anunció que defenderá mañana, viernes, en la Mesa de la Movilidad medidas urgentes para revertir esta situación. «Exigiremos la mejora de la frecuencia de transporte al litoral oeste, ya sea reforzando la línea Cartagena-Mazarrón con la Comunidad Autónoma o creando una nueva línea municipal», propuso la formación.