Vehículos y vecinos transitan por la carretera de Tentegorra. P. Sánchez / AGM

Parques y Jardines 'mantuvo' 2 años la carretera de Tentegorra pese a no ser suelo municipal

El Ayuntamiento modifica el contrato para quitar este vial y dar cobertura en su lugar a los jardines de la avenida del Cantón y al Bosque Romano

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:33

Un error en los pliegos del contrato de Parques y Jardines llevó a la actual empresa concesionaria a tener que encargarse –al menos de forma ... oficial– de cuidar el arbolado de la carretera de Tentegorra pese a no ser esta propiedad del Ayuntamiento. Así lo confirma un informe técnico del Ayuntamiento por el que se procede a regularizar la situación, retirando del ámbito de actuación de la contrata estos espacios, que son propiedad de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, e incorporando en su lugar otras zonas verdes que aúnen la misma superficie en metros cuadrados. Es decir, se restan 160.542,59 metros cuadrados para incluir otros espacios con la misma magnitud.

