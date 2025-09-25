Parques y Jardines 'mantuvo' 2 años la carretera de Tentegorra pese a no ser suelo municipal

Un error en los pliegos del contrato de Parques y Jardines llevó a la actual empresa concesionaria a tener que encargarse –al menos de forma ... oficial– de cuidar el arbolado de la carretera de Tentegorra pese a no ser esta propiedad del Ayuntamiento. Así lo confirma un informe técnico del Ayuntamiento por el que se procede a regularizar la situación, retirando del ámbito de actuación de la contrata estos espacios, que son propiedad de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, e incorporando en su lugar otras zonas verdes que aúnen la misma superficie en metros cuadrados. Es decir, se restan 160.542,59 metros cuadrados para incluir otros espacios con la misma magnitud.

El proceso de regularización se culminó precisamente este pasado agosto, cuando la técnica encargada del contrato dictó resolución del expediente. Entre las zonas que se incluyeron para sustituir la de Tentegorra está la avenida del Cantón (25.595 metros cuadrados). Los parterres y senderos adyacentes a este vial, que forma parte del Plan Rambla, fueron ejecutados en 2020, pero la falta de mantenimiento en este punto ha sido foco frecuente de quejas vecinales. Los caminos, utilizados habitualmente por 'runners' y mascotas, mostraban hasta bien entrado agosto un aspecto asalvajado con el que se acabó este septiembre, coincidiendo con las semanas previas a la llegada de las fiestas de Carthagineses y Romanos, pues cabe recordar que, en ese entorno, es donde se ubica la feria. Y el campamento festero, además, no queda precisamente lejos.

Espacios incorporados

Entre los espacios más grandes que se han incluido para regularizar el desaguisado y que hasta ahora no estaban cubiertos están una zona verde junto a la rambla de Canteras (16.504 metros), al escuela de fútbol de San Antón (10.129), el cerro de Despeñaperros (11.044), el entorno del Anfiteatro (6.060), el pabellón municipal de Alumbres (8.696) y, sobre todo, el Bosque Romano, que comprende 51.044 metros cuadrados.

El Taibilla asegura que ya se encarga de la conservación de este paraje a través de un contrato específico

Fuentes municipales reconocieron que los pliegos incluían áreas que eran competencia municipal. «Entre las incorporaciones están el Bosque Romano, por ejemplo, y zonas de la rambla que están sujetas al uso público».

LA VERDAD preguntó si habían cuantificado el coste que había tenido desde el inicio del contrato –adjudicado en 2023 a Actúa– el mantenimiento de la carretera de Tentegorra o si, por el contrario, se ha ido descontando de las facturas. En este sentido, señalaron que el estudio de esos costes «está ahora mismo en otro procedimiento con contratación y tesorería para determinar su resolución».

Por su parte, fuentes de la MCT señalaron a este diario que ellos ya cuentan con un servicio para el mantenimiento del arbolado de la carretera. «La Mancomunidad de los Canales del Taibilla se encarga del mantenimiento viario y de las zonas verdes que son de su propiedad y existe un contrato específico que así lo determina».

De hecho, así lo ha podido comprobar este diario por medio de los pliegos de ese contrato al que alude el Taibilla, el cual, aparte de los árboles y demás vegetación, incluye también depósitos, redes de distribución y la limpieza de los viales y de las sendas de grava que hay en los márgenes de la carretera. En total, 150.000 metros cuadrados a lo largo de 2,6 kilómetros.