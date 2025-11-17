La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del resultado de los trabajos en la zona infantil de Los Juncos. AC

El parque infantil de Los Juncos, en Cartagena, vuelve a abrir al público tras los trabajos de remodelación

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto al público el parque infantil del parque de Los Juncos después de culminar una intervención integral que ha supuesto una inversión de 26.539,04 euros. Esta remodelación ha permitido renovar el área de juegos y mejorar tanto su accesibilidad como su seguridad.

La actuación ha incluido la instalación de nuevos elementos infantiles, entre ellos dos muelles inclusivos y un balancín para cuatro usuarios, con un coste total de 3.401,60 euros. Además, se han ejecutado obras de adecuación por valor de 9.806,21 euros, orientadas a poner al día la zona de juego y optimizar sus condiciones de uso. La renovación se ha completado con la sustitución integral del césped, que ha supuesto una inversión de 13.331 euros y que ha mejorado notablemente tanto la imagen como la accesibilidad y comodidad de este espacio.

