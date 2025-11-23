La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco Mínguez, de paseo en una imagen reciente. Cedida
El Tío del Saco

Paco Mínguez, el último castizo

José Sánchez Conesa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:36

Francisco Mínguez Lasheras (Cartagena, 1961), ha desarrollado el periodismo en todas sus expresiones, salvo la televisiva. En esos cuarenta años ejercientes pasó por el diario ... Línea, Diario 16 Murcia, Diario de Murcia, Hoja del Lunes, Cartagena Viva, Sudeste, El Mirador de Cartagena y ha tenido columnas de opinión en La Opinión y durante mucho una década en La Verdad. También fue corresponsal de El Caso, recordándome que investigó algún que otro crimen, firmando el reportaje 'Las chicas del muelle', acerca de la prostitución en esa zona. En unos casos rondaba la zona en solitario y en otras ocasiones junto a la Policía. Ha sido voz de Radio Nacional –dándole paso el célebre Joaquín Prats– Onda Cero, y en la COPE estuvo 16 años como redactor y director en Cartagena y Almería.

