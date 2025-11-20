La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa y la edil de Comercio informan a Lola Legaz, concesionaria de un quiosco, sobre las novedades que incluirá la ordenanza. AC

La ordenanza de los quioscos sale adelante en Cartagena cinco años después

Los establecimientos podrán vender churros, helados, entradas de espectáculos, distribuir paquetes y ofrecer la recarga del bonobús

Eva Cavas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:12

Después de cinco años en preparación, el Ayuntamiento de Cartagena aprobó ayer la nueva ordenanza municipal reguladora de los quioscos, que permitirá a los ... concesionarios vender helados, churros, entradas para espectáculos, distribuir paquetería y hasta recargar el bonobús. Tal y como indicaron desde el propio Consistorio, la ampliación de las actividades de los vendedores de quioscos tiene dos objetivos principales: reforzar su viabilidad económica y acercar más servicios a los barrios y diputaciones. «Donde antes sólo se podía comprar prensa, ahora podrás comprar entradas, recoger un paquete o recargar la tarjeta del autobús. Vamos a aprovechar estas instalaciones tradicionales para atender necesidades modernas, garantizar el empleo y dar mejores servicios cerca de los cartageneros», declaró la alcaldesa, Noelia Arroyo.

