Pintadas en vagonetas mineras de la sierra de Cartagena y La Unión. G. C.

Ocho detenidos por pintar grafitis en instalaciones mineras de Cartagena y La Unión

Estos elementos tienen protección como Bien de Interés Cultural

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:27

La Guardia Civil detuvo a ocho personas de Madrid y Murcia, con edades comprendidas entre los 29 y los 41 años, por realizar pintadas en elementos protegidos como Bienes de Interés Cultural (BIC) de las sierras mineras de Cartagena y La Unión.

La investigación comenzó cuando la Policía Local de La Unión comunicó al Seprona la existencia de varios grafitis en elementos declarados como BIC. En concreto, las pintadas se encuentran en un lugar catalogado como Sitio Histórico, que incluye elementos y bienes mineros como castilletes, chimeneas, hornos, lavaderos, instalaciones minero-metalúrgicas, fundiciones, polvorines, maquinaria, túneles e instalaciones de transporte, trituración o molienda, entre otros.

Los agentes consiguieron identificar a los autores mediante el estudio de los pseudónimos con los que los firmaban los dibujos, conocidos como 'tag' o etiqueta.

Las pesquisas dieron sus frutos con la identificación de ocho personas que han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de daños en bienes de valor histórico y cultural tipificado en los artículos 323 y 324 del Código Penal.

El Instituto Armado ha recordado que, además de generar un alto coste económico a la Administración pública, estas pintadas suponen un perjuicio para el conjunto patrimonial, ya que para eliminarlas es necesario el uso de productos químicos y decapantes agresivos que pueden desmejorar el estado original del bien.

