Una mujer accede al instituto Juan Sebastián Elcano, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Las obras de los institutos Elcano y Jiménez de la Espada, en Cartagena, se quedan fuera del Presupuesto de 2025

Desde la Consejería dicen que los proyectos de las dos reformas se encuentran en fase de análisis y que no están contempladas ahora

Eva Cavas

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:28

Las reformas de los institutos Juan Sebastián Elcano y Jiménez de la Espada tendrán que seguir esperando. Tras haber expresado con anterioridad el compromiso de ... afrontar durante este curso, al menos, las obras más indispensables en estos dos centro de enseñanza secundaria, el consejero de Educación, Víctor Marín, explicó que ambos proyectos «están en fase de análisis porque son actuaciones que no están contempladas en el presupuesto de 2025». A pesar de estas declaraciones, Marín dejó espacio para la esperanza al añadir «lo cual no quiere decir que el Gobierno de la Región de Murcia no pueda acometerlas en el futuro».

