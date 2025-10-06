Las obras de los institutos Elcano y Jiménez de la Espada, en Cartagena, se quedan fuera del Presupuesto de 2025

Las reformas de los institutos Juan Sebastián Elcano y Jiménez de la Espada tendrán que seguir esperando. Tras haber expresado con anterioridad el compromiso de ... afrontar durante este curso, al menos, las obras más indispensables en estos dos centro de enseñanza secundaria, el consejero de Educación, Víctor Marín, explicó que ambos proyectos «están en fase de análisis porque son actuaciones que no están contempladas en el presupuesto de 2025». A pesar de estas declaraciones, Marín dejó espacio para la esperanza al añadir «lo cual no quiere decir que el Gobierno de la Región de Murcia no pueda acometerlas en el futuro».

La situación en la que se encuentran ambos centros educativos no son un secreto para nadie, sobre todo para el personal docente, el alumnado y las asociaciones de padres y madres. De hecho, en noviembre del año pasado, familiares de estudiantes del Elcano ya protagonizaron una concentración de protesta por la situación «de abandono» que sufría el instituto. Una protesta a la que también se sumaron los profesores y demás personal docente, cansado de impartir clase en esas condiciones.

Poco después de producirse aquellas protestas de padres y docentes, el consejero afirmó que «los técnicos están trabajando en los presupuestos del próximo año y programando las actuaciones en centros educativos para 2025, que incluirán partidas para obras de reparación en centros, como el IES Juan Sebastián Elcano». Pero finalmente no ha sido así.

Ambos centros tienen más de medio siglo de historia, cuentan con un millar de alumnos y requieren mejoras urgentes

Los desperfectos del edificio van desde las goteras en la zona del salón de actos, humedades en las aulas, así como puertas y ventanas rotas, cajas de persianas podridas y enchufes con los cables por fuera. Las cuantiosas quejas de los padres y alumnos llevaron a la oposición a presentar una iniciativa el pasado mes de mayo, en la que denunciaron el abandono de unas instalaciones con medio siglo de antigüedad y al que asisten cada día cerca de un millar de alumnos.

En cuanto al instituto Jiménez de la Espada, que este año celebra el 80 aniversario desde que inició su andadura en 1945, también continuará a la espera de los trabajos demandados: reparaciones en las cubiertas y en las fachadas del edificio, cuyo deterioro suponen un riesgo para personal y alumnado. Desde el equipo docente recordaron que existe un compromiso de la Consejería de Educación de llevar a cabo estas obras que, en un principio estaban planificadas para este pasado verano, pero que finalmente no se pudieron ejecutar por la demora en la aprobación de los Presupuestos regionales.

El Bohío y Los Molinos esperan

Los institutos Los Molinos y El Bohío también siguen esperando a que la Consejería revise ambos proyectos para la ampliación de sus instalaciones. En el caso de estos dos centros el Gobierno regional explicó que la pérdida de alumnos de este curso frente al anterior es lo que ha motivado que se replanteen las necesidades reales que presentan.

En el caso de Los Molinos se han reducido dos unidades y se han retirado aulas modulares en el presente curso, mientras que en el instituto de El Bohío han perdido un solo grupo de Segundo de Bachillerato.

La transformación del Isaac Peral comenzará en noviembre

El proyecto para la reforma integral que transformará el IES Isaac Peral en un edificio sostenible ya ha sido adjudicado y la Consejería de Educación prevé para el próximo mes de noviembre el inicio de los trabajos de albañilería. «Ya está terminado el proyecto de ejecución de las obras y de mejora de la eficiencia energética y nuestra previsión es que comiencen el próximo mes. Este proyecto se va a llevar a cabo con una inversión de 1,3 millones de euros, de fondos propios del Gobierno regional», declaró Marín. Esta actuación tiene por objeto convertir el instituto en un edificio energéticamente sostenible, mediante la instalación de aislamiento térmico, de placas solares y el saneamiento de la fachada del inmueble.

La rehabilitación de la Casa del Niño se licitará a comienzos del año que viene

Uno de los proyectos en los que la Consejería de Educación sí ha hecho importantes avances es en la futura rehabilitación de la Casa del Niño. Tras la adjudicación de la redacción del proyecto el pasado mes de mayo por un importe de 143.000 euros, el consejero Víctor Marín anunció que «esperamos poder contar con el proyecto definitivo para finales de año, ya que nos permitirá licitarlo en los primeros meses de 2026».

Esta es una de las obras más demandadas en Cartagena, ya que alumnos y docentes llevan esperando desde que se retiraron las dos aulas prefabricadas de su patio en 2018. «Se trata de un proyecto estratégico para el Gobierno regional y también es una demanda por parte del Ayuntamiento. Consiste en la rehabilitación integral del pabellón de Educación infantil», indicó Marín.

Las obras previstas incluyen la mejora de los aislamientos y la carpintería exteriores, la reparación de los muros, instalación de climatización y, por ende, mejora de la eficiencia energética del centro, así como la instalación de placas solares fotovoltaicas.

En cuanto a la inversión que se va a hacer en el centro, el consejero avanzó que «la cuantía definitiva aún no podemos detallarla porque dependerá de lo que plasme el proyecto final, pero en la previsión que hicimos estimamos que podría superar los 2,5 millones de euros. Se trata de una rehabilitación compleja, no sólo por la naturaleza de las obras sino también por la catalogación del inmueble como bien de interés cultural».