El Obispado pide a las cofradías de Cartagena que actualicen los datos fiscales Marrajos y californios ya han recibido la solicitud de la Diócesis, por lo que las agrupaciones deberán adaptarse a la norma

Eva Cavas Jueves, 30 de octubre 2025, 01:01 Comenta Compartir

La Diócesis de Cartagena, a través de la delegación espiscopal de Hermandades y Cofradías, ha solicitado a las cofradías Marraja y California que actualicen sus datos fiscales y que expidan certificados de cada una de las cuentas bancarias a las que se están haciendo ingresos o pagos con el código de identificación fiscal (CIF) de la cofradía a la que pertenecen.

Sobre esto, el hermano mayor marrajo, Francisco Pagán, explicó que se trata de «una mera actualización de datos. La Diócesis nos ha pedido que, al ser una entidad religiosa, las cuentas de las distintas agrupaciones tienen que ir con el dominio de la Cofradía Marraja, marrajos.es, y con el CIF de la cofradía, porque es la que tiene personalidad jurídica. Por eso estamos actualizando los datos de las distintas agrupaciones. Esto es algo que tienen que hacer todas las cofradías, no sólo la nuestra, pero han empezado por las que más hermanos tienen. Hay que tener en cuenta también que Cartagena tiene la peculiaridad de que cada cofradía tiene varias agrupaciones».

También la Cofradía California ha recibido la solicitud, tal y como confirmó su hermano mayor, Pedro Ayala, quien reiteró que es un precepto con el que todas deben cumplir. «Si no lo han hecho ya, se lo van a pedir a todas las cofradías y es, básicamente, que debemos poner la R de entidad religiosa de la cofradía en el CIF para todas las agrupaciones. Todas tienen que tener el mismo porque es lo que nos acredita como entidad religiosa. Es una norma del obispado y han empezado por las que tienen más personas y agrupaciones».

La notificación del Obispado hace referencia a «posibles irregularidades que afectan al correcto funcionamiento de la cofradía». A este respecto, Pagán declaró que «si alguien quiere ver en esto irregularidades de algún tipo, no es cierto. Nosotros rendimos cuentas a la diócesis desde hace muchísimos años, no es nada nuevo. Es una mera cuestión formal y estamos haciendo el trámite porque debemos adaptarnos al procedimiento que exige el Obispado para que estemos acorde con los tiempos actuales».